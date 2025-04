¿Quiénes son los polémicos líderes de las milicias rusas que luchan contra Moscú?

Pese a que el Ministerio de Defensa de Moscú aseguró este martes haber «derrotado» a los insurgentes y tener bajo control la situación en la ... región de Bélgorod, atacada el lunes desde territorio ucraniano por partisanos rusos que luchan con el bando de Kiev, las redes sociales muestran más y más fotografías de estos combatientes fuertemente armados y en actitud de batalla.

En su canal de Telegram, el asesor del Ministerio del Interior ucraniano, Antón Gueráshenko, afirmó que los rebeldes controlan ya un frente de cuarenta kilómetros con la frontera a la espalda y desde donde podrían estar recibiendo pertrechos. El diario ruso 'Kommersant' informa incluso que en el distrito de Graivoronski de Bélgorod fue atacado un cuartel, en donde murieron dos militares y cuatro tuvieron que ser hospitalizados. Pero quiénes están detrás de estas milicias acusadas de neonazis.

Denis Nikitin, el 'hooligan' vestido de uniforme

El fundador del Cuerpo de Voluntarios Rusos, Denís Nikitin (aunque su apellido real es Kapustin), nació en Rusia en 1984 y diecisiete años después se trasladó con su familia a la ciudad alemana de Colonia. En este país entró en contacto con sectores extremistas de derechas y el mundillo de los 'hooligans', lo que le facilitó conocer a los ultras del CSK a su regreso a Moscú. Sin embargo, no era el balón lo que le atraía. «No puedo citar a ningún jugador y apenas podría encontrar dónde está el estadio. No me gusta el fútbol, me gustan las palizas», dijo supuestamente en un portal digital en 2017, en una entrevista que más tarde fue borrada.

Ha trabajado en la limpieza y ha sido guarda, según el diario 'Kommersant'. Sin embargo, una de sus principales fuentes de ingresos a principios de la pasada década radicó en la organización de campeonatos de artes marciales en Rusia y las exrepúblicas soviéticas, donde invitaba a luchadores amateurs de «raza blanca». También ha comercializado su propia marca de ropa, caracterizada por lucir antiguos símbolos nazis. Cualquiera puede imaginarse la clientela de su negocio.

Nikitin vive en Ucrania desde que Moscú y la mayoría de gobiernos europeos le declararon 'persona non grata' por distintos episodios de violencia callejera protagonizados durante la Eurocopa de 2016. Entre sus ideas, destaca la de que el Gobierno de Putin está «destruyendo a los rusos como etnia». En las fotos le gusta aparecer uniformado o rodeado de guardaespaldas con pasamontañas negros y armas bien visibles en las manos.

Ampliar Ilya Ponomarev.

Ponomarev, el expolítico que quiere derrocar a Putin

Ilya Ponomarev, de 47 años, representó a la izquierda en la Cámara baja del Parlamento ruso. Sus críticas a la política de Vladímir Putin, su oposición a la anexión de Crimea en 2014 y sus discursos sin concesiones, como aquel en el que llamó «ladrones y ladrones» a los altos cargos de Rusia Unida, el partido del presidente, le han conducido a su actual situación: expulsado de la Cámara, vive en Ucrania, donde ha fundado los medios de comunicación digitales 'February Morning' y 'Rozpartisan', un canal que informa de las actividades de la población rusa en contra de la invasión.

Aunque algunas fuentes le han vinculado directamente con los grupos, como los que han actuado estos días en Belgorod, Ponomarev precisa que únicamente ha permanecido en «contacto» con los milicianos desde el año pasado y se ha dedicado a difundir sus mensajes. De hecho, en alguna entrevista ha comparado su labor con la de Gerry Adams y el Sinn Féin en relación al Ejército Republicano Irlandés Provisional.

Las divergencias entre el exdiputado y la Duma vienen de lejos. Sus miembros, por decisión mayoritaria, ya decidieron expedientarle en 2012 debido a sus acusaciones sobre la presunta corrupción en el partido presidencial. Dos años más tarde fue el único parlamentario que votó en contra de la anexión de Crimea. También criticó duramente el cambio normativo que permitió a Putin concurrir a las últimas elecciones y repetir mandato. En 2019 se convirtió en ciudadano ucraniano. Afirma que «nuestra tarea es un levantamiento de las masas» para derrocar al Gobierno ruso actual -lo que él denomina el «putinismo»- y terminar con la invasión de Ucrania.