La demanda de privacidad del príncipe Enrique llega al Alto Tribunal inglés

«Los paparazzi son como hormigas. Nunca hay una sola». La sentencia es del príncipe Enrique y la introduce en su notoria biografía, 'En la sombra', al narrar cómo un periodista intentó colarse en una granja de Australia, donde estaba de prácticas en 2003. «Hora ... de irse», añade frustrado. Unos capítulos después, el ahora duque de Sussex culpa a la prensa amarilla de arruinar su relación con Chelsy Davy, una joven «diferente», nacida y criada en Zimbabue e «inmune al llamado síndrome del trono», a quien conoció en Sudáfrica. La pareja cayó en el foco de los medios en cuanto aterrizaron juntos en Inglaterra.

Ambos episodios forman parte de la retahíla de agravios que enfrenta al hijo menor de Carlos III y la difunta Diana de Gales con los tabloides británicos. Este lunes, el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales abordará cuestiones preliminares de una querella, por invasión de privacidad con tácticas y técnicas presuntamente ilegales, que el príncipe mantiene contra Associated Newspapers, grupo editor del diario, el dominical y el digital del 'Mail'. Se ha convertido en una macrocausa en la que Enrique es uno más en un grupo de siete conocidos demandantes, desde Elton John y su pareja David Furnish a las actrices Sadie Frost y Elizabeth Hurley o Doreen Lawrence, madre de un estudiante que fue asesinado por motivos raciales.

Ampliar El príncipe Enrique con Chelsy Davy, cuya relación alimentó a los tabloides. Ian Jones/EFE

Además, el duque podría testificar personalmente en un pulso civil paralelo, contra los tabloides de la marca 'Mirror', que llegará en mayo al mismo tribunal inglés, con sede en Londres. Las vistas orales comenzarán justo después de la coronación del rey Carlos y, si su hijo afronta el significativo reto, sería la primera vez en tiempos modernos que un miembro de la familia real comparece ante la Corte en calidad de testigo. Enrique acusa al director y reporteros de las cabeceras del grupo de ilícita intromisión en sus comunicaciones privadas, además de falsedad y engaño, para elaborar unos 150 artículos que fueron publicados entre 1996 y 2010, incluidos los años de su noviazgo con Davy.

Caso omiso al lema de los Windsor

Pero, este lunes, el proceso judicial se centra en el 'Daily Mail' y sus publicaciones complementarias, 'Mail on Sunday' y 'Mail Online'. El duque y la duquesa de Sussex, Meghan, mantienen una enconada batalla con el grupo de derechas y, de momento, van ganando los episodios más sonados. El Tribunal de Apelación ratificó, en 2021, que el grupo violó la privacidad y el derecho de propiedad de la esposa de Enrique al publicar una carta íntima y personal que escribió a su padre, Thomas Markle. Aún sin resolver sigue una denuncia por difamación interpuesta por el hijo de Carlos III en relación con un artículo del 'Mail' sobre la protección policial de los Sussex desde que renunciaron a las funciones públicas monárquicas.

El príncipe Enrique ha narrado algunos de sus peores episodios con la prensa en su biografía, 'En la sombra'

Enrique desconfía del lema de los Windsor («Nunca quejarse, nunca explicarse», que dictó la vida pública de la reina Isabel) y parece incapaz de aceptar el consejo de su padre de que no lea la prensa, según expone en sus memorias. También ha emprendido una ruta diferente a la de su familia paterna en su determinación por exigir responsabilidades a los poderosos tabloides ingleses. «Mi padre me decía, 'mi querido niño, no puedes enfrentarte con los medios'. Le respondí que difiero fundamentalmente con él», desvela en la serie de Netflix, 'Harry & Meghan'.