Decenas de miles de personas se suman a las protestas contra la ultraderecha alemana

Decenas de miles de personas se manifestaron este sábado contra la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y los planes de miembros de ese partido y activistas neonazis para expulsar y deportar de este país a millones de extranjeros y ciudadanos alemanes de origen migrante. Más ... de 100.000 personas se sumaron en todo el país según los organizadores a las distintas protestas convocadas en numerosas ciudades para condenar el delirio xenófobo de la polémica formación. La asistencia a las manifestaciones desbordó ampliamente las previsiones de los organizadores, que vieron multiplicarse en algunos casos por 5 y hasta por 10 el número de participantes frente a las cifras oficiales para las que habían solicitado la autorización para sus convocatorias. Más de 90 protestas contra la ultraderecha y los neonazis tendrán lugar en toda Alemania a lo largo del fin de semana.

Coincidiendo con el 82 aniversario de la Conferencia de Wannsee, en la que el régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler decidió el exterminio sistemático del pueblo judío en Europa, unos 35.000 manifestantes se reunieron bajo el lema 'Defender la democracia' en Hanover, que vivió la protesta popular más grande de su historia. «Nunca más es ahora», dijo ante los participantes Stephan Weil, primer ministro de la Baja Sajonia, en referencia al compromiso de los demócratas en Alemania para que la historia no se repita. Igual número de personas acudieron a la convocatoria en Fráncfort, la capital financiera de Alemania y Europa, mientras en Nuremberg, donde se esperaban mil participantes, asistieron más de 20.000, o en Coblenza, donde contaban con 500 y fueron 5.000 los que respaldaron el lema 'Por la democracia – Contra el fascismo'.

Lo mismo sucedió en Wuppertal, donde se esperaban mil participantes y al final fueron casi 10.000, o en Dortmund, ciudad que congregó a más de 30.000 manifestantes cuando se había autorizado una protesta para 3.000. «Todo Dortmund odia a AfD», dijo el alcalde de la ciudad, Thomas Westphal, desde la tribuna, en la que comentó que esa formación ha pasado a ser de «un partido de profesores y catedráticos desorientados a un conglomerado tóxico» que debe ser prohibido.

A las protestas acudieron jóvenes y mayores, familias completas, grupos de estudiantes y las, entre tanto, siempre presentes y bien organizadas 'Abuelas contra la ultraderecha', como Ursula Sell, de 84 años, quien se mostró entusiasmada por la gran afluencia y subrayó que no quería tener que explicar a sus nietos que no se han levantado ante la amenaza radical: «Con cinco años viví el bombardeo de mi ciudad en la última guerra refugiada en un sótano y no quiero que mis nietos pasen por lo mismo».

«Miedo y discordia»

En Nuremberg, el orador principal del acto en la Plaza de Willy Brandt fue Ernst Grube, de 91 años y superviviente del Holocausto, quien recordó que hace 90 años fueron los nazis los que planearon la deportación de millones de personas y advirtió contra Alternativa para Alemania, «cuyo objetivo es sembrar de nuevo el miedo y la discordia». Mientras se desarrollaban este sábado las protestas, las distintas policías locales hacían recuento de participantes: 20.000 en Karlsruhe, 12.000 en Kassel, 16.000 en Halle, 12.000 en Giessen, 20.000 en Suttgart, 9.000 en Erfurt…. Ya este viernes Hamburgo marcó una nueva cota con más de 50.000 participantes en una protesta que hubo de ser disuelta antes de tiempo porque la afluencia era mayor que la capacidad del lugar de convocatoria. Este domingo el país estará atento a Berlín, Múnich y Dresde, entre otros lugares donde se han convocado movilizaciones contra AfD.

El detonante de las mismas fue la revelación por parte del grupo de periodistas de investigación Correctiv hace una semana de la celebración de una reunión conspirativa y secreta de miembros de AfD con conocidos neonazis y empresarios afines a la ultraderecha para debatir la llamada «remigración», la expulsión y deportación organizada y sistemática de extranjeros y ciudadanos alemanes de origen migrante de este país. «Una reunión que recuerda inevitablemente a la terrible conferencia de Wannsee», dijo la ministra federal de Interior, Nancy Faeser, en declaraciones este sábado a los diarios del grupo Funke.

«Pero lo que se esconde tras términos que suenan inofensivos como 'remigración' es la idea de expulsar y deportar en masa a personas por su origen étnico o sus opiniones políticas», señaló Faeser, quien advirtió de que «AfD desprecia nuestra Alemania moderna. Quiere hacer retroceder el papel de la mujer, atacar a los medios de comunicación libres y a la judicatura independiente, y obviamente no tener a mucha gente con antecedentes de inmigración en nuestro país».