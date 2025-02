Damiano Tommasi marca su mejor gol: la alcaldía de Verona

Lo conozco muy bien y es una de las personas más límpidas y altruistas que haya conocido en el mundo del fútbol durante mi carrera». ... El elogio viene de Francesco Totti, leyenda del 'calcio' italiano, y va dirigido hacia Damiano Tommasi, con quien coincidió durante una década en las filas de la Roma. Hoy ambos están retirados y forman parte del Salón de la Fama del equipo 'gialorrosso'. Aunque en aquellos años en el campo siempre estuvo a la sombra de Totti y de otras estrellas más mediáticas, Tommasi se ha convertido en uno de los nombres en boga en Italia esta semana gracias a su victoria en la segunda vuelta de las elecciones municipales celebradas el pasado domingo en Verona.

Su llegada al Palacio de la Gran Guardia, el edificio donde tiene su sede la alcaldía y situado frente a la Arena, el anfiteatro romano de la ciudad, marca un hito político, ya que los veroneses llevaban tres décadas eligiendo a regidores conservadores con una sola excepción, hace ya 15 años. No en vano esta rica urbe del Véneto, al noreste del país, estaba considerada un bastión de la derecha y, en particular, de la Liga de Matteo Salvini. Así era hasta el domingo, cuando Tommasi logró un 53% de los votos al frente de una candidatura de centro izquierda, mientras que el alcalde saliente, Federico Sboarina, se quedó en el 46%. «Este resultado es hijo de los últimos 15 años, en los que la ciudad se ha ido parando lentamente, de las ganas de pasar página y de proponer algo nuevo», explicó el exfutbolista cuando se conocieron los datos oficiales de los comicios, destacando además la diversidad de las seis listas que sostenían su candidatura.

Tommasi, de 48 años de edad, se ha beneficiado indudablemente de la división entre los conservadores, que además de Sboarina, apoyado por Hermanos de Italia de la ultraderechista Giorgia Meloni y por la Liga, también presentaron al exalcalde Flavio Tosi, sostenido por Forza Italia, la fuerza política de Silvio Berlusconi. La desconfianza y peleas entre estos partidos impidieron primero que eligieran a un único aspirante y luego que pudieran aglutinar los votos de la segunda vuelta en la candidatura de Sboarina. «Tommasi también se ha beneficiado de la baja participación. Es cierto que ha ganado, pero si sumas los porcentajes en la primera vuelta de los dos aspirantes de derechas superan el 50%. Por eso no se puede decir del todo que Verona haya dejado de ser una ciudad conservadora», afirma Luca Stoppele, periodista del diario digital 'Verona Sera'.

Además de por estos elementos, el reportero de crónica local explica el éxito electoral del exfutbolista por su campaña, en la que se ha distinguido por el buen tono, por no dar mítines, y por no atacar directamente a sus rivales. «Ha puesto el énfasis en su idea de ciudad y en el diálogo con la gente. Aquí se le ve en general como a una buena persona preocupada por la integración social», señala Stoppele, recordando que el nuevo regidor ya tenía experiencia en la militancia pública aunque no hubiera entrado en política hasta ahora. A diferencia de la mayoría de futbolistas, Tommasi combinó el balón con los estudios, pues se licenció en Derecho, y fue además durante nueve años presidente del sindicato de jugadores de fútbol. También dio que hablar cuando se convirtió en el primer profesional del balompié italiano que elegía la objeción de conciencia en lugar del servicio militar. La desarrolló en Cáritas, la organización caritativa promovida por la Iglesia católica.

Que Tommasi era un jugador especial lo ha tenido siempre claro Fabio Capello, exentrenador del Milan, Juventus y Real Madrid y que lo tuvo a sus órdenes cuando estaba al frente de la Roma. Ambos lograron el 'scudetto' (la liga italiana) en 2001, el último que consiguió este equipo. «Estoy muy contento de su éxito y le deseo lo mejor porque se lo merece. Él pensaba verdaderamente en los demás, era un altruista en el campo y ahora lo será como alcalde, así que mucha suerte. Yo creo que la gente ha elegido al hombre, no al partido», comentó en 'La Repubblica' Capello, para quien el antiguo centrocampista, a su juicio el «jugador más importante» de 'su' Roma, puede desarrollar una larga carrera en las instituciones con objetivos aún más ambiciosos por delante: «Si le va bien como alcalde de Verona podría proponerse también para toda Italia». En opinión del veterano preparador, ya jubilado, los valores y versatilidad que demostró en el campo pueden venirle de maravilla como político.

Acabó en China

Tras sus inicios en el Hellas Verona y su larga etapa en la Roma, donde sufrió una de las peores lesiones para un futbolista con la rotura de la tríada de la rodilla derecha, Tommasi siguió su carrera fuera de su país. Jugó en España con la camiseta del Levante, luego pasó al fútbol inglés uniéndose al Queens Park Rangers y más tarde incluso emigró a China, siendo uno de los primeros futbolistas extranjeros de renombre en desembarcar en la liga del gigante asiático. Probablemente aquella experiencia internacional le resultará muy útil ahora que está al frente de una ciudad que tiene en el turismo extranjero uno de los pilares de su economía. «Tendrá que impulsar la vocación turística de Verona tras unos años en los que el sector ha sufrido mucho por la pandemia», sostiene Stoppele, convencido de que Tommasi mantendrá una cierta independencia respecto a las fuerzas políticas que han sostenido su candidatura, partiendo del Partido Democrático (PD), la principal formación de centro izquierda. «Mi impresión es que va a ser un alcalde libre, que no se preste a los juegos políticos».