Críticas a Macron por celebrar en el Elíseo la fiesta judía de Janucá

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha sido criticado por la oposición por permitir celebrar en el Palacio del Elíseo la fiesta judía de Janucá, a ... pesar de que el país es un Estado laico. El mandatario galo recibió el jueves el premio Lord Jakovits de la Conferencia de Rabinos Europeos (CER) por su lucha contra el antisemitismo, galardón que obtuvo en 2016 el rey Felipe VI de España.

Coincidiendo con la entrega del premio, el gran rabino de Francia, Haïm Korsia, encendió en el Palacio del Elíseo la primera vela del candelabro de Janucá en presencia del presidente francés, según varios vídeos de la ceremonia difundidos en las redes sociales. La Janucá, que significa «dedicación», es una festividad judía que, dependiendo del calendario y del año, se celebra a finales de noviembre o inicios de diciembre durante ocho días. La fiesta de las luces o fiesta de las luminarias es una de las celebraciones más importantes del judaísmo. Cada día los miembros de esa confesión encienden una vela de un candelabro de nueve brazos llamado januquía o menorá de Janucá.

La oposición ha criticado duramente a Macron por celebrar una fiesta religiosa en el Palacio del Elíseo. Le acusan de cometer un delito contra la laicidad y de romper con la neutralidad del Estado. «Esta noche (por el jueves), el Palacio del Elíseo se ha convertido en un lugar de culto. Y el domingo por la mañana, ¿misa en latín?», se preguntó en la red social X (antiguo Twitter) Adrien Quatennens, diputado del partido izquierdista La Francia Insumisa.

Macron ha cometido «una falta política imperdonable», a ojos de Manuel Bompard, coordinador nacional de La Francia Insumisa, que recordó que mañana sábado se celebra el aniversario de la ley de 1905 que estableció la separación de la Iglesia y del Estado. Bompard considera que el presidente galo ha «pisoteado» esta ley con la celebración de Janucá en el Elíseo.

«¿Cómo podemos rechazar participar (el pasado 12 de noviembre) en una marcha cívica contra el antisemitismo con el motivo incongruente y falaz de la salvaguardia de la unidad nacional y celebrar una fiesta religiosa en el interior del palacio presidencial?», se preguntó el alcalde conservador de Cannes, David Lisnard.

Encender una vela

Macron ha sido criticado incluso dentro de la comunidad judía francesa. Yonathan Arfi, presidente del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (Crif), calificó lo ocurrido de «error». «Efectivamente no es el lugar en el interior del Elíseo de encender una vela de Janucá porque el ADN republicano es alejarse de todo lo que es religioso», recordó Arfi.

El jefe del Elíseo se defendió ante las críticas. «Les he recibido. Ha habido discursos y al final de ellos he encendido una vela en memoria del Holocausto. Después, el gran rabino ha encendido dos velas de Janucá. El presidente no ha celebrado ninguna fiesta religiosa. No lo hice ayer ni no lo haré mañana», dijo Macron, que considera que «la laicidad no es el borrado de las religiones. Es la posibilidad de cohabitar (con la religión) de manera afable».

Macron ya había sido criticado el pasado septiembre por acudir a la misa que celebró el Papa Francisco I en Marsella, al considerar que en una República laica un presidente no tenía que acudir a un acto religioso.