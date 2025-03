El caso de corrupción que tumbó a Costa se viene abajo

'António Costa' es un nombre muy popular en Portugal. Así se llaman, por ejemplo, el ministro de Economía y el recién dimitido primer ministro, ... que renunció a su cargo después de que su nombre apareciera citado en un diálogo grabado dentro de una investigación por corrupción. Ahora, una semana después del tsunami institucional que sacudió el país y que ha provocado un adelanto electoral, la Fiscalía admite que se equivocó. Dio por hecho que el 'António Costa' que aparecía en la transcripción era el primer ministro y, en realidad, se trataba del titular de Economía. El prestigio del dirigente socialista recibe así un balón de oxígeno, aunque su retirada de la política nacional parece irreversible.

Desde 2015 hasta la pasada semana, António Costa ha estado al frente del Ejecutivo de Portugal. El suelo se hundió bajo sus pies cuando la Fiscalía hizo pública una investigación sobre tráfico de influencias y corrupción en la que estaba presuntamente implicado. Se dictó orden de prisión inmediata para cinco personas, incluidos dos de sus colaboradores más cercanos, su jefe de Gabinete, Vítor Escária, y el empresario Diogo Lacerda, por supuestas adjudicaciones ilegales en negocios de litio e hidrógeno.

Costa, que había ganado las últimas elecciones por mayoría absoluta, renunció a su cargo. El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, fijó la fecha de los nuevos comicios para el próximo 10 de marzo. El primer ministro acordó permanecer en su puesto hasta la inminente aprobación de los presupuestos. La política portuguesa se convirtió en un volcán activo.

Pero esa erupción comenzó a perder fuerza el domingo. El juez de instrucción Nuno Dias Costa, que no ve indicios serios de corrupción ni de prevaricación en este caso, puso en libertad a los cinco detenidos y calificó de «vagas y genéricas» las sospechas de la Fiscalía y de «desproporcionadas» las medidas (privación de libertad) impuestas a Vítor Escária y Diogo Lacerda. Aun así, les retira el pasaporte por el riesgo de fuga y mantiene abierta la investigación por tráfico de influencias. Tras recibir ese varapalo, la Fiscalía ha anunciado un recurso de apelación contra la decisión del juez.

La Fiscalía admite su error

A la rebaja en la intensidad del escándalo se sumó la confusión motivada por la coincidencia de nombre del primer ministro y del titular de Economía. La Fiscalía reconoce ahora su error al interpretar la transcripción. «Ha sido el doctor (Diogo) Lacerda Machado quien informó al Ministerio Público de que efectivamente había un lapso y el Ministerio Público lo ha reconocido», explicó Manuel Magalhães e Silva, abogado de Lacerda.

En la conversación interceptada se escucha a Diogo Lacerda hablar con Alfonso Salema, exadministrador de la compañía Start Campus. El empresario le pide a Lacerda que medie con el Gobierno para cambiar los códigos de actividad económica para la construcción de un centro de datos. El abogado de Lacerda relata así la charla: «Lo que dice el doctor Lacerda Machado es que si se trata con el Ministerio de Finanzas, hay que hablar con Fernando Medina y que si es con el Ministerio de Economía, arreglará la manera para hablar con António Costa».

Esta última frase se refiere al ministro de Economía. «Si el doctor Lacerda Machado quiere hablar con el doctor António Costa (primer ministro), coge el móvil y habla (son amigos). Lo que querían era contactar con el ministro de Economía, António Costa Silva», argumentó el defensor de Lacerda. El abogado asegura que es la única escucha en la que se cita ese nombre. «Los lapsus obviamente no tienen gravedad ninguna cuando son involuntarios (...). Si fue intencionado o no..., yo no puedo lanzar injurias sobre el Ministerio Público», declaró.

El futuro político de António Costa en Portugal parece haber llegado a un punto de no retorno, pero este giro en la investigación le da aliento tanto a él, que tiene abierta la puerta para ingresar en alguna institución europea, como al Partido Socialista, que recupera fuerza de cara a las elecciones de marzo de 2024.