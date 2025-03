Carlos III, el rey del merchandising: imanes, galletas, llaveros, caretas, calcetines...

María Rego Jueves, 4 de mayo 2023, 17:58 | Actualizado 18:19h. Comenta Compartir

No es casualidad que a la corona británica se la conozca como 'The firm' (la empresa) porque, ya sea envuelta en polémica o con una celebración de fondo, como la del sábado 6 de mayo, la institución mueve enormes cantidades de dinero a su alrededor. Más de 245 millones de libras (unos 278 millones de euros al cambio) espera el Centre for Retail Research que genere la coronación sólo con la venta de recuerdos asociados a la figura de Carlos III, que desde hace semanas se ha convertido en el rey del merchandising. Lo mismo estampado en una taza de fina porcelana que con su rostro en forma de careta. La tienda oficial de la Casa Real, las marcas que abastecen a los Windsor y, sobre todo, los establecimientos que viven de los souvenirs a pie de calle hacen estos días -con más o menos gusto- negocio con el evento.

En algunas de las tiendas de recuerdos que atienden a unos pasos del palacio de Buckingham han llenado sus almacenes con el triple de mercancía de lo habitual para satisfacer a turistas y también a muchos británicos, que en sus casas atesoran artículos relacionados con otros momentos históricos como la muerte de Isabel II hace unos meses o, antes, las bodas de Enrique y Meghan o de Guillermo y Kate. Cualquier evento es bueno para el sector del merchandising. Eso sí, ahora no hace falta viajar hasta Londres -donde las tarifas de los alojamientos se han disparado con la excusa de la coronación- para conseguir un objeto del instante que Carlos III esperaba desde hacía años.

En uno de los gigantes del comercio online se pueden comprar banderines con la imagen del monarca.

La marca oficial de la familia real (Royal Collection) ha creado una línea especial por el evento que está a la venta online. Sus precios no son aptos para todos los bolsillos -hay bolsos de cuero por 299 libras, casi 340 euros- pero ya se ha quedado sin stock en muchos artículos, lo que demuestra la locura por el nuevo monarca pese al delicado momento de la economía en Reino Unido. En sus estanterías virtuales se pueden encontrar pines, llaveros, osos de peluche, imanes, pastilleros, calcetines, marcapáginas, paños de cocina, juegos de cucharas... y hasta una edición limitada de copas de cristal -un millar, en concreto- que se presentan en cajas forradas de raso azul.

La Royal Collection ha preferido recurrir a símbolos clásicos (la corona, la icónica figura de la guardia real británica, la Union Jack y sus colores, el perro Radley Scottie...) para esta línea en recuerdo de la coronación. Sin embargo, no es raro encontrar la cara de Carlos III, y también de Camilla aunque en menor medida, impresa en objetos de todo tipo en otros puntos de venta. Y no siempre con acierto. En Amazon, por ejemplo, circulan algunos de los artículos más curiosos con la imagen del nuevo rey. Desde máscaras al más puro estilo de 'La casa de papel' «ideales para fiestas temáticas de la familia real, despedidas de soltero y soltera, coleccionistas y ocasiones especiales» a hileras de banderines, platos de cartón y adornos para tartas con su rostro. Y entre las más de 200 opciones que ofrece el 'gigante' del comercio online tras una sencilla búsqueda -basta con escribir 'coronación Carlos III'- no faltan las socorridas tazas en múltiples versiones.

Las vajillas, de porcelana y de cartón, y los dulces, como estas galletas con miel de brezo, son dos de los souvenirs más habituales.

Nunca había sido tan fácil tomarse el café con un rey aunque la monarquía británica es más de té. La firma Fortnum&Mason ha aprovechado esta afición tan 'british' para diseñar una línea especial por el 6 de mayo con decenas de artículos para practicar esta tradición, entre ellos un té orgánico de la variedad darjeeling -al parecer, la favorita de Carlos III- que sale a 25,30 euros los 200 gramos. Y para que la experiencia sea completa ofrece tazas, platos o posavasos dentro de su colección 'Coronation', a la que no le faltan detalles del clan Windsor como la fecha del evento o elementos del árbol royal oak -símbolo de la familia real desde el siglo XVII- en su decoración. También hay teteras, un objeto del que el Centre for Retail Research calcula que se venderán unas 10.000 unidades -de todas las marcas- por la coronación.

25,30 euros es el precio de una caja de 200 gramos de té darjeeling, el favorito de Carlos III, que vende la firma Fortnum&Mason dentro de su línea especial por la coronación

Emma Bridgewater es otra de las referencias en el sector de la cerámica en Reino Unido -y muy popular entre los coleccionistas apasionados de la Casa Real- que tampoco ha querido pasar por alto el 6 de mayo aunque, en su caso, ha preferido estampar el lema '3 cheers for king Charles' ('Tres hurras por el rey Carlos') en sus artículos. Esta marca, sin embargo, no oculta su nostalgia por la anterior reina y en el apartado dedicado a la coronación se ha colado alguna taza con textos como 'Queen' y 'God save the queen'. Otras compañías, entre ellas cadenas tan populares como Tesco o Marks&Spencer, han preferido dejarse de mensajes y conquistar a la clientela por el estómago, y hoy es posible tomarse unas galletas de miel de brezo, un pastel de frutas, unos caramelos de rosas o un champán inspirados en el próximo sábado.

Los expertos en sacar partido a los eventos relacionados con la monarquía británica están convencidos de que los souvenirs por la ceremonia del sábado se venderán incluso mejor que los diseñados por la muerte de Isabel II en septiembre del año pasado. Aquel acontecimiento agotó la Barbie hecha a imagen y semejanza de la reina y disparó los precios de estos recuerdos que unos adoran y a otros horrorizan.

Comenta Reporta un error