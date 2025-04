Los conservadores alemanes rechazan toda colaboración con los ultranacionalistas

Juan Carlos Barrena Lunes, 5 de junio 2023, 10:39 | Actualizado 11:47h. Comenta Compartir

Los conservadores alemanes han reiterado tajantemente su rechazo a toda posibilidad de alianza o colaboración con la ultranacionalista Alternativa para Alemania (AfD), pese a que esta formación se encuentra al alza en los sondeos electorales y ha superado en intención de voto a Los Verdes, además de empatar con los socialdemócratas (SPD), que dirigen la coalición tripartita que gobierna en Berlín con ecologistas y liberales (FDP) de la mano del canciller federal, Olaf Scholz. «Mientras sea presidente de la CDU no habrá colaboración alguna con ese partido», afirmó el presidente de los cristianodemócratas, Friedrich Merz, ante el auge de los populistas.

«Ese partido es xenófobo. Ese partido es antisemita. No tenemos nada que ver con esa gente y aquí no habrá colaboración alguna, bajo mano, sobre mano, sobre la mesa o bajo la mesa conmigo y con nosotros», dijo en declaraciones a la segunda cadena de la televisión pública alemana ZDF el líder de los conservadores alemanes, cuya formación lidera desde hace meses las encuestas electorales con una ventaja de hasta diez puntos sobre el SPD. El último sondeo de la cadena pública de televisión ARD del pasado viernes establecía un empate en intención de voto entre el SPD y AfD con un 18% de sufragios potenciales para cada uno.

El más reciente, publicado por el instituto Insa en el dominical Bild am Sonntag, señalaba que SPD y AfD empataban con un 19% de votos. Los partidos de la Unión, cristianodemócratas y socialcristianos bávaros (CDU/CSU), sumaban en el primer sondeo un 29% de votos y en el segundo un 27%. Para Friedrich Merz la fuerte subida de la intención de voto de los ultranacionalistas tiene su origen en la debilidad del tripartito que gobierna el país y sus problemas para transmitir a la ciudadanía las decisiones que toma en temas polémicos como la ley para forzar el uso de calefacciones ecológicas, las medidas para afrontar las carencias sanitarias o la lucha contra la inflación.

«Si tuviésemos un Gobierno que trabajara políticamente bien, AfD no alcanzaría un 18% de votos», señaló Merz, que criticó especialmente a Los Verdes por su labor en el ejecutivo federal. «La gente en Alemania está harta de verse tutelada de esa manera. Así no consiguen más que darles aire», comentó el presidente de la CDU, que rechazó utilizar el lenguaje de los ultranacionalistas cuando critica al gobierno. «No hacemos uso de las palabras de AfD», señaló, para seguidamente destacar que no está dispuesto a que le arrimen a AfD cada vez que critica al tripartito.

Pese a su auge en los sondeos y a encontrarse representada en el Bundestag y una buena parte de los parlamentos de los distintos Estados federados, así como municipios germanos, sobre todo en el este del país, Alternativa para Alemania es un partido que se encuentra políticamente aislado. Todas las restantes formaciones políticas en Alemania rechazan toda alianza o colaboración con los populistas y están dispuestas a realizar todo tipo pactos y coaliciones con el fin de evitar que los ultranacionalistas accedan al poder.

