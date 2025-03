Conmoción en Francia por la confesión de un cardenal pederasta

beatriz juez París Martes, 8 de noviembre 2022, 19:48 Comenta Compartir

La Justicia francesa ha abierto una investigación preliminar después de que el cardenal Jean-Pierre Ricard confesara el lunes públicamente que hace tres décadas cuando era párroco en Marsella abusó de una adolescente de 14 años. «Se ha abierto una investigación preliminar para verificar los elementos de esta revelación», confirmó la fiscal de la ciudad, Dominique Laurens. La pesquisa permitirá conocer la naturaleza de los hechos, la fecha en la que ocurrieron y si han prescrito o no. Hasta ahora, no se ha presentado «ninguna denuncia» contra el cardenal, precisó el Ministerio Público.

«Hoy que la Iglesia de Francia desea escuchar a las víctimas (de abusos sexuales) y decir la verdad, he decidido no callarme más sobre mi situación y ponerme a disposición de la Justicia», anunció por sorpresa el lunes el cardenal Ricard, de 78 años, en un comunicado. «Hace 35 años, cuando era párroco, me comporté de manera reprensible con una joven de 14 años. Mi comportamiento tuvo necesariamente consecuencias graves y duraderas para esta persona», confesó el prelado, quien pidió perdón a la víctima y a su familia. Tras su confesión, anunció que va a tomarse «un tiempo de retiro y oración».

El cardenal Ricard, ordenado sacerdote en 1968, es una figura importante en la Iglesia católica gala. Ocupó varios cargos en la diócesis de Marsella, donde nació. Fue arzobispo de Burdeos de 2001 a 2019 y presidente de la Conferencia Episcopal de Francia (CEF) entre 2001 y 2007. El Papa Benedicto XVI le nombró cardenal en 2006. En octubre de 2019, Francisco aceptó su dimisión por razón de edad.

El cardenal Ricard es uno de los cuatros cardenales franceses que forman parte del Colegio Cardenalicio, susceptible de elegir a un nuevo Papa. También es miembro del Discaterio para la Doctrina de la Fe, órgano del Vaticano, encargado de tratar los abusos a menores por parte de miembros del clero.

La confesión del cardenal Ricard ha dejado «en shock» y «conmocionados» a los obispos franceses, reconoció el presidente de la CEF, Éric de Moulins-Beauffort. «Su iniciativa de revelar un hecho grave de su pasado es importante», opinó el organismo, que se mostró este martes determinado en «continuar el trabajo iniciado para que la Iglesia sea una casa más segura». «Las víctimas siguen más que nunca en el corazón de nuestra atención», añadió.

Once sospechosos

En total, once obispos y antiguos obispos franceses están siendo investigados por la Justicia francesa o canónica por abusos sexuales o por no haber denunciado estos hechos, anunció el lunes Moulins-Beauffort. Entre los prelados en el punto de mira destacan el cardenal Ricard y Michel Santier, exobispo de Créteil.

Estos casos han vuelto a sacudir los cimientos de la Iglesia católica gala e indignado a las asociaciones de víctimas, un año después de que un informe demoledor de la Comisión independiente sobre abusos en la Iglesia (Ciase) revelara que unos 216.000 menores franceses fueron víctimas de tocamientos, agresiones o violaciones por parte de sacerdotes o religiosos entre 1950 y 2020. Los afectados podrían elevarse a 330.000 si se tiene en cuenta los actos cometidos por pederastas laicos que trabajaron en colegios católicos, catequesis o movimientos juveniles.