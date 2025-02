La confusa conquista de Bajmut

Pese a que el domingo el jefe de los mercenarios del Grupo Wagner, Evgueni Prigozhin, publicó un vídeo nocturno en donde se veía con dificultad que, como aseguró él mismo, habían sido izadas las banderas de Rusia y los Wagner en un edificio medio derruido ... que dijo ser la Administración de Bajmut, en el centro de la ciudad, este lunes el Ministerio de Defensa ruso en su parte diario no informó nada de supuestos avances en esa área del frente.

Según Prigozhin, «en sentido legal, Bajmut ha sido tomada. El enemigo está concentrado en los barrios del oeste» de esta disputada localidad de la región de Donetsk. Sin embargo, en su comparecencia de este lunes, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konáshenkov, no habló de ningún avance de las tropas rusas. No es la primera vez que los Wagner reivindican victorias que no tuvieron confirmación del lado del Ministerio de Defensa, estamento que, por cierto, es frecuentemente criticado por Prigozhin por no suministrar a sus hombres supuestamente la cantidad suficiente de armas y municiones.

Por su parte, Kiev calificó de «información falsa» las declaraciones del jefe de los Wagner sobre la toma de Bajmut. «Respondan con calma a la información falsa de aquellos que imaginan victorias que no existen en la realidad», subrayó el jefe de la Administración de la Presidencia de Ucrania, Andrii Yermak, a través de su cuenta de Telegram.

Lo mismo vino a decir el portavoz del mando oriental de tropas, Serguii Cherevati, quien aseguró a Reuters que «izaron la bandera sobre una especie de retrete. La pegaron al costado de quién sabe qué, colgaron un trapo y dijeron que habían tomado la ciudad». Según sus palabras, «siguen los combates en torno al edificio del Ayuntamiento –de Bajmut-, en el sentido legal no han ocupado nada». «Bajmut es ucraniano, no lo han capturado y, por decirlo suavemente, están muy lejos de conseguirlo», sentenció Cherevati.

«Farsa ridícula»

La viceministra de Defensa ucraniana, Anna Maliar, se pronunció de forma parecida, tachando las palabras de Prigozhin sobre la toma de Bajmut de «farsa ridícula». Hasta los separatistas de la autoproclamada República Popular de Donetsk reaccionaron con perplejidad al anuncio de los Wagner. Su cabecilla, Denís Pushilin, en una entrevista al canal de televisión ruso Rossiya-24, dijo que no se divisa ninguna retirada de las tropas ucranianas de Bajmut.

Según señaló Pushilin, «el enemigo no ha recibido la consiguiente orden de sus mandos, por lo tanto, no está habiendo ninguna estampida ni repliegue planificado» de sus posiciones en Bajmut. El Estado Mayor del Ejército ucraniano declaró este lunes que sus unidades controlan «parte del centro, del norte y del sur, así como todo el oeste de la ciudad». La batalla de Bajmut, actualmente el punto más conflictivo y sangriento de todo el frente, dura ya desde agosto del año pasado. La inteligencia británica y el Instituto para el Estudio de la Guerra estadounidense (ISW) sostienen que las bajas de los Wagner y las tropas rusas en su empeño de hacerse con la ciudad están siendo enormes.