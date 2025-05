El colapso de la sanidad en Grecia tras años de recortes pasa por las urnas

La abstención, principal amenaza para la victoria de la derecha

La mayor amenaza para que el conservador Kyriakos Mitsotakis, líder del partido Nueva Democracia (ND), alcance la mayoría absoluta en las elecciones generales griegas que se celebran este domingo no viene de ninguno de sus rivales, sino de la abstención. Los comicios se celebran cinco semanas después de la anterior cita con las urnas, que no permitieron la formación de un nuevo Gobierno, y tienen además lugar en el primer fin de semana de verano, con altas temperaturas en todo el país que invitan a pasar el día en la playa. «En el anterior escrutinio sólo participó un 61% del electorado, una cifra que es muy posible que se reduzca ahora», vaticina Yorgos Christidis, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Macedonia de Salónica.

La repetición de los comicios, lo clara que parece la victoria de Mitsotakis y la coincidencia con la llegada del buen tiempo explican los continuos llamamientos de ND para intentar movilizar a sus votantes. En los márgenes, no obstante, queda más de una tercera parte del electorado, que según Christidis «ha dejado de creer» en el sistema político. «Son personas asfixiadas por una sociedad en crisis tras años de deuda y ahora golpeada por la inflación y que no confían en los partidos porque no ven que vayan a propiciar cambios sustanciales en sus vidas», señala el profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Macedonia de Salónica.