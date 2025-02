Un tiroteo en un colegio para adultos deja 11 muertos en el peor ataque de la historia de Suecia

Suecia sufrió ayer una tragedia nunca vista en el país. A las 12.33 horas, los servicios de emergencia fueron alertados de disparos y humo en la escuela para adultos Risbergska, en la ciudad de Orebro, a unos 200 kilómetros al oeste de Estocolmo. Un ... ataque con arma de fuego en su interior se había cobrado la vida de 11 de personas, según el último balance de víctimas dado a conocer en la mañana de este miércoles por la policía, que descarta que el autor haya actuado por motivos ideológicos. «Es el peor tiroteo masivo en la historia de Suecia», describió el primer ministro, Ulf Kristersson. Los forenses se centran en la identificación de todas las víctimas.

Entre los fallecidos se encuentra el autor del ataque, que, según el diario sueco 'Expressen', se habría suicidado. De momento, no ha trascendido la cifra de heridos en el suceso, aunque los medios nacionales hablaban de «un gran número». Las mismas fuentes apuntaban a que el tirador habría usado un arma automática. Aún se desconoce el móvil del crimen.

Dos profesores de la escuela relataron al periódico 'Dagens Nyheter' que lo primero que escucharon fueron tiros en el exterior del aula. «Dijeron que alguien había abierto fuego. Luego oímos más disparos en el pasillo. No salimos y nos escondimos», contaron. «Al principio hubo muchas ráfagas de disparos, seguidas de media hora de silencio. Y luego empezó de nuevo. Estábamos tumbados debajo de nuestros pupitres», añadieron.

Las fuerzas de seguridad pusieron en marcha un amplio dispositivo. Las imágenes del lugar mostraban una gran presencia policial con ambulancias y vehículos de emergencia en los alrededores. Seis colegios y un restaurante fueron desalojados. Tras registrar las cercanías del enclave en busca de posibles cómplices y desactivar la amenaza, la Policía ha descartado «por el momento» que se trate de un atentado terrorista.

El responsable del crimen carecía de antecedentes penales y no estaba en el radar policial. Los investigadores creen que actuó solo y no han hallado conexiones del sospechoso con ninguna banda criminal. «Creemos que tenemos al autor principal, pero no descartamos nada», explicó el jefe de policía de Orebro, Roberto Eid Fores, quien describió este acontecimiento «increíblemente trágico con muchas víctimas» como «una pesadilla».

Fores fue quien confirmó que el responsable de los hechos era uno de los fallecidos. No obstante, en un primer momento no se desechó la posibilidad de que hubiera más autores. «No podemos descartar a otros sospechosos, y eso es algo en lo que continuamos trabajando en esta fase intensiva: por qué sucedió y si hay otros implicados», explicó, aunque más tarde alejó esa posibilidad.

Las autoridades no dieron detalles sobre la identidad o la edad de las víctimas, ni aclararon si se trata de profesores o estudiantes. Según el gobierno regional de Orebro, la sexta ciudad más poblada de Suecia, cuatro de los heridos fueron sometidos a cirugía. Dos de ellos han sido operados y se encuentran estables.

Fuera del radar

Aunque la Policía -que mantiene abierta una investigación por intento de asesinato, incendio provocado y delito agravado con armas- no ha dado más información sobre sus pesquisas, el diario 'Aftonbladet' publicó que el presunto autor de los hechos, vestido todo de negro, sería un hombre de 35 años, con licencia de armas y residente en Orebro -se desconoce de momento su origen-, y coincide en señalar que habría terminado quitándose la vida disparándose a sí mismo. Las fuerzas de seguridad registraron ayer su vivienda.

El padre del presunto tirador sostuvo que desconocía su involucración en el crimen. «No sé nada de eso», contestó ante la llamada del periódico de mayor tirada de Suecia. «Esto es muy perturbador. ¿Qué ha pasado?», preguntó asombrado. Cuando el periodista le informó de las sospechas sobre su hijo, el progenitor negó que pudiera ser responsable de lo sucedido. «Es imposible», dijo antes de colgar.

Los ataques en centros escolares son poco frecuentes en este país miembro de la UE y de la OTAN. Pero, en los últimos años, Suecia ha sido escenario de tiroteos y ataques vinculados con la violencia de pandillas, que dejan a una decena de muertos cada año. En marzo de 2022, un estudiante de 18 años mató a puñaladas a dos profesores en una escuela secundaria en la ciudad de Malmo, en el sur.