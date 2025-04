China anuncia una iniciativa de paz para acabar con el conflicto

China, aliado de Rusia aunque mantiene una cierta neutralidad en el conflicto de Ucrania, tiene intención de presentar una iniciativa de paz para acabar con ... esa guerra. «Vamos a presentar algo. Concretamente la posición de Pekín para el fin político de la crisis de Ucrania», anunció este sábado Wang Yi, miembro destacado del Politburó del Partido Comunista Chino y jefe de la diplomacia durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. «Nos mostraremos firmes del lado de la paz y el diálogo», añadió Wang Yi.

Explicó que para un mundo seguro «debemos respetar los principios de la Carta de las Naciones Unidas» y subrayó que el caos y los conflictos que hacen actualmente sufrir a nuestro planeta se deben a que esos principios no han sido acatados. Las manifestaciones de Wang Yi suponen una crítica velada al presidente ruso, Vladímir Putin, que con la invasión de su vecino ha atentado descaradamente contra la Carta de la ONU al violar varios de sus artículos con una guerra ofensiva carente de justificación.

Wang Yi hizo un llamamiento a resolver la crisis de Ucrania mediante el diálogo y las consultas. Aseguró que los problemas entre las naciones no deben resolverse mediante la presión o sanciones unilaterales, ya que resultan contraproducentes y «conducen a dificultades interminables». A su juicio no se debe cesar en el diálogo y las consultas por muy graves que sean las tensiones. «Hay que dar una oportunidad a la paz», afirmó el más alto representante de Pekín en la reunión de la capital bávara.

«Abuso de violencia»

En cuanto al caso del presunto globo espía chino derribado por Estados Unidos tras sobrevolar su territorio, Wang Yi acusó a Washington de una «reacción histérica y absurda» en la que se «abusó de la violencia». Insistió en que el globo interceptado era un objeto civil que se desvió de su curso «por descuido y sin intención». Su derribo no ha sido una demostración de fuerza de Estados Unidos, sino un «acto absurdo», dijo el alto funcionario chino, que acusó a Washington de iniciar una «sucia campaña» contra su país.

«China solo aspira a coexistir en paz y colaboración, y defiende una competencia justa y basada en reglas», declaró Wang Yi, que acusó a Estados Unidos de hacer exactamente lo contrario. «China no es una amenaza», afirmó el líder de la diplomacia de Pekín para el que Washington yerra en su valoración estratégica. Igualmente insistió en que Taiwan «es parte del territorio chino» y en que quienes fomentan su independencia no hacen sino socavar la libertad y la paz en el estrecho de Formosa. Wang Yi señaló que su país no aspira a alterar el actual status quo y quien pretende hacerlo invade la soberanía territorial de China.

Anteriormente el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, advirtió a los países europeos de toda gran dependencia de naciones con regímenes autoritarios. «No deberíamos cometer el mismo error con China», dijo Stoltenberg en referencia a la dependencia de una buena parte de Europa del gas y el petróleo rusos hasta que fue necesario buscar alternativas de suministro con urgencia tras las sanciones que han cortado los vínculos energéticos con Moscú. El líder de la OTAN indicó además que «lo que sucede ahora en Europa puede pasar mañana en el este de Asia».

Evitar la dependencia

Occidente debe evitar la dependencia de materias primas y productos importados, evitar la exportación de tecnologías relevantes y «proteger nuestras infraestructuras críticas en casa», señaló el político noruego, quien no demandó el fin del comercio y el intercambio económico con China, pero subrayó que en esa relación «nuestros intereses económicos no deben primar sobre nuestros intereses de seguridad». El Gobierno chino observa con atención «el precio que Rusia paga» por la invasión de Ucrania, dijo Stoltenberg, que llamó a Occidente a proporcionar a Ucrania «lo que necesita para ganar y seguir siendo una nación soberana e independiente».

En su intervención ante los más de cuarenta jefes de Estado y Gobierno y más de un centenar de ministros de Exteriores y Defensa de todo el mundo reunidos en Múnich, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la Unión Europea ayudará a Ucrania a resolver sus necesidades de munición y anunció que contactará con la industria especializada para impulsar e incrementar apreciablemente la producción. Se hará de igual manera que durante la pandemia de coronavirus a la hora de acelerar la producción de vacunas, explicó Von der Leyen, que destacó la urgencia de las necesidades de material bélico del Gobierno de Kiev.

Sanna Marin, jefa del Gobierno de Finlandia, reafirmó por su parte la voluntad de su país y la vecina Suecia de ingresar lo antes posible en la Alianza Atlántica. «Nuestro mensaje es que queremos acceder y somos partidarios de hacerlo juntos», dijo Marin, que comentó haber dejado claro a Turquía y Hungría, los únicos Estados que aún no han ratificado esa integración en la OTAN que el ingreso en bloque de Suecia y Finlandia es «en interés de todos». Ambos países noreuropeos abandonaron la pasada primavera su tradicional neutralidad tras la invasión rusa de Ucrania. El ingreso de Finlandia en la Alianza «es un acto de paz», afirmó la primera ministra del país que limita territorialmente con Rusia.