Un chef con tres estrellas Michelin para los líderes mundiales

En Italia, por lo general, se come muy bien en casi cualquier restaurante, pero los líderes mundiales que participan en la cumbre del G7, que ... se celebra desde este jueves y hasta el sábado en la región de Apulia, al sur del país, se van a dar un auténtico homenaje gastronómico. El Gobierno de Giorgia Meloni, anfitrión de esta cita al ejercer la presidencia semestral del club, ha confiado los fogones del encuentro a Massimo Bottura, chef con tres estrellas Michelin con su restaurante de Módena, la 'Osteria Francescana'. Con un menú especial titulado 'Vieni in Italia con me' (Ven a Italia conmigo), Bottura ofrecerá a los participantes en la cumbre un peculiar viaje culinario por las excelencias gastronómicas de su nación.

«El primer día está dedicado principalmente al sur. El primer plato será pan y tomate de Campania, con un menú que ofrece muchos mensajes, comenzando con la lucha contra el derroche de alimentos y la inclusión, gracias a los tortellini realizados por una asociación de familias de personas con autismo», explicó a los medios locales el prestigioso chef. Otros de los platos de Bottura que los líderes mundiales degustarán son: sopa de pescado de la laguna véneta; mejillones, almejas y cangrejo azul al vapor; gambas rojas a las finas hierbas; risotto con lubina y cítricos; pesto a la genovesa; ternera piamontesa con salsa ligera de verduras… Las distintas creaciones del chef estarán acompañadas de los mejores vinos italianos y concluirán con sus dulces, como el célebre 'Ooop mi è caduta la crostatina', que recrea una tarta que acabara de caerse al suelo.

