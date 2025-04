El cese de Reznikov devuelve la corrupción al centro de la política en Ucrania

La decisión de Volodímir Zelenski de sustituir a su ministro de Defensa, Oleksii Reznikov, ha devuelto la corrupción al centro del debate político en Ucrania. ... A medida que transcurren las horas desde que el presidente anunciara su destitución en la noche del domingo, cobra fuerza la tesis de que el político cesado se marcha empujado por los graves escándalos en su departamento; sobre todo, la polémica por el sobreprecio en las compras de alimentos y material destinados a los soldados en el frente, que a punto estuvo de costarle su despido el pasado febrero, y el descubrimiento reciente de una amplia red de funcionarios y responsables de las oficinas de reclutamiento que evitaron alistar a numerosos ciudadanos a cambio de sobornos. Reznikov ha salido indemne de todas las investigaciones, ya que personalmente no se benefició de estos manejos, pero ha sido apartado como máximo responsable político del ministerio. Su futuro parece encontrarse ahora en la embajada en el Reino Unido.

El ya extitular de Defensa presentó este lunes formalmente su dimisión y en un breve mensaje subrayó el «honor» que ha tenido de «servir a Ucrania» en el «periodo más duro de su historia». No quiso marcharse, sin embargo, sin responder a las encuestas que denuncian la ineficacia en la gestión y sostienen que el Gobierno contribuye de forma muy escasa a las necesidades de las tropas en el frente. Sólo el 25% de los ciudadanos cree que la Administración proporciona a los soldados «todo lo que necesitan». El 48,1% dice que son los países aliados quienes ejercen esta misión y un 42% opina que los propios militares deben pagarse parte del material que precisan en combate.

92,5 millones diarios invierte Ucrania en la guerra procedentes de impuestos.

«Es injusto presentar reclamaciones contra los dirigentes político-militares», criticó el exministro. Según su testimonio, el Estado invierte unos 92,5 millones de euros diarios en la guerra procedentes de los impuestos, por lo que rechazó que el ejército se financie únicamente de las aportaciones de los países aliados o de organizaciones diversas.

Reznikov ha dirigido el Ministerio de Defensa desde noviembre de 2021. El nuevo jefe de la cartera será Rustem Umerov, economista de 41 años y líder de la mínoría tártara de Crimea que ha encabezado el Fondo de Propiedad Estatal, es decir, el principal fondo soberano del país.

La presión aliada

Zelenski admite que Defensa «necesita nuevos enfoques y otros formatos de interacción tanto con los militares como con el conjunto de la sociedad». El presidente espera enterrar el elevado grado de insatisfacción de los ucranianos con el Ejecutivo en estos últimos tiempos de guerra. El 61,7% detecta prácticas corruptas en la compra de equipamientos militares y más de la mitad cree que el ministerio ha sido incapaz de gestionar la adquisición de blindados, drones u otros equipos. Varios informes en poder del Parlamento revelan que contratos de armas valorados en 980 millones de dólares no habían cumplido sus fechas de entrega, según señalaba este lunes 'The New York Times', y que algunos traficantes de armas con los que había negociado el ministerio se marcharon con el dinero sin entregar la mercancía a cambio.

Varios traficantes con los que negoció el ministerio se marcharon con el dinero sin entregar las armas a cambio

Las investigaciones anticorrupción apuntan a que el saqueo que antes de la guerra se cebaba en la Administración y las empresas públicas se ha trasladado ahora a las inversiones militares. Un enfoque que inquieta al Gobierno, dado que siembra dudas entre los aliados occidentales y dificulta las posibilidades de ingreso en la UE, que exige como condición fundamental erradicar la corrupción sistémica en Ucrania. Resulta significativo que el cese de Reznikov y el encarcelamiento por fraude y blanqueo de dinero del oligarca Igor Kolomoiski, exmecenas y 'padrino' político del presidente, se hayan producido este fin de semana, justo después de que el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se reuniera con tres altos cargos ucranianos para analizar cómo va esa otra guerra que libra Kiev contra los corruptos.