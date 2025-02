Caos en Palermo en los comicios municipales

Dario Menor Corresponsal en Roma Domingo, 12 de junio 2022, 21:36 Comenta Compartir

El caos vivido en Palermo, donde medio centenar de colegios electorales abrieron con hasta ocho horas de retraso debido a que no se habían presentado sus presidentes de mesa, marcó los comicios municipales celebrados este domingo en casi 1.000 Ayuntamientos de Italia.

Cerca de nueve millones de personas estaban llamadas a las urnas en esta cita electoral, cuyos resultados no se conocerán hasta este lunes, cuando comienza el escrutinio a las 14 horas porque se da preferencia al recuento de las papeletas del referéndum sobre la reforma de la justicia que se celebra de manera simultánea en todo el país. La consulta parecía abocada al fracaso porque a las 19:00 horas, cuando quedaban sólo cuatro horas para el cierre de los colegios electorales, había votado únicamente un 11,45%, una cifra muy alejada del 50% mínimo necesario para alcanzar el quórum.

«Ni siquiera en el cuarto mundo sucede una cosa así. Es grave por las municipales y por el referéndum. Es algo que no se ve ni en la elección del presidente de la comunidad de vecinos. Están robando el voto a miles de personas». Con estas palabras reaccionó el líder de la Liga, Matteo Salvini, a lo sucedido en Palermo, donde se preveía el caos debido a las dificultades del día anterior para formar las mesas electorales.

Aunque Salvini y otros políticos pidieron que se alargara la apertura de las urnas también al lunes por la mañana, el Ministerio del Interior sólo hizo una mínima concesión: los electores que estaban en los colegios electorales a las 23 horas podían votar aunque los trámites burocráticos provocasen un retraso respecto a la hora prevista inicialmente para el cierre.

«Esta mañana habría querido ejercer mi derecho al voto, pero no fue posible porque cuando llegué a la sede electoral me dijeron que la mesa que me correspondía estaba cerrada porque faltaba el presidente. Así que me fui a trabajar. Se me ha negado mi derecho al voto y considero que es gravísimo», denunció la siciliana Paola Maranzano en declaraciones a la agencia Adnkronos. Esta situación provocó que los presidentes ausentes fueran denunciados ante las autoridades judiciales, pues la ley únicamente permite que no se presenten debido a «motivos graves».

El retraso no invalida

Pese a las voces que aseguraban que este caos podría invalidar el resultado de las elecciones, los expertos garantizaron que no era así. «Ha habido una reducción de la duración del voto, pero esto no justifica la petición de anulación. El retraso no significa una invalidez. Tampoco se puede prolongar la apertura de las sedes electorales, pues para ello haría falta una ley a posta», explicó Guido Corso, profesor emérito de derecho administrativo en la Universidad Roma 3.

El retraso en la apertura de las urnas en Palermo se produce después de que la ciudad, una de las cuatro capitales regionales en juego en las municipales junto a Génova, L'Aquila y Catanzaro, también protagonizara la campaña electoral debido a la detención hace unos días de dos candidatos a concejal en la lista conservadora del candidato Roberto Lagalla. Están acusados de haber pedido el apoyo electoral a capos mafiosos de clanes de la Cosa Nostra, la mafia siciliana.

En una conversación telefónica interceptada por la Policía, uno de los arrestados, llamado Pietro Polizzi y miembro de Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi, le decía a un capo mafioso: «Si yo soy poderoso, sois poderosos también vosotros». Berlusconi se mostró muy crítico con estas detenciones y las consideró un intento por dañar los intereses de su fuerza política: «Los podían haber cogido dos días después de las elecciones. Esta es siempre la historia de la justicia politizada, que no ha muerto».