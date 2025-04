El canciller federal advierte a Rusia en el 77 aniversario de la capitulación alemana

juan carlos barrena Corresponsal. Berlín Domingo, 8 de mayo 2022, 19:57 Comenta Compartir

El canciller federal, Olaf Scholz, aprovechó este domingo su discurso televisado a la nación alemana con motivo del 77 aniversario de la capitulación nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa para defender las ayudas y el suministro de material militar a Ucrania, criticar al presidente ruso, Vladimir Putin, por su guerra «de barbarie» y explicar la política de su gobierno hacia el Kremlin. Tras recordar que el último conflicto bélico global costó 60 millones de vidas y que la Alemania nacionalsocialista fue la detonante de esa guerra injusta, Scholz señaló que «de la catastrófica historia de nuestro país entre 1933 y 1945 habíamos aprendido tres lecciones: nunca más guerra, nunca más genocidio, nunca más dictadura» y, por ese motivo, «resulta más doloroso que hoy, 77 años después del final de la Segunda Guerra Mundial de nuevo la fuerza bruta viole la ley en medio de Europa. El ejército ruso asesina en Ucrania hombres, mujeres y niños, convierte en cenizas y escombros ciudades e incluso ataca a quienes intentan escapar».

«No podemos recordar el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa sin atender a los hechos: hay guerra de nuevo en Europa y Rusia ha desencadenado esa guerra», afirmó el jefe del gobierno alemán, quien acusó al presidente ruso de pretender «someter Ucrania y destruir su cultura e identidad». Olaf Scholz calificó además de «manipulación de la historia e infame» que Putin compare su guerra agresiva e invasora con la lucha contra el nacionalsocialismo. «Defendemos el derecho y la libertad, al lado de los atacados. Apoyamos a Ucrania en la lucha contra el agresor», aseguró el canciller federal, que se mostró convencido de que Putin no puede ganar esta guerra y Ucrania acabará sobreviviendo al conflicto. «Vencerán la libertad y la seguridad, al igual que la libertad y la seguridad triunfaron hace 77 años sobre «la represión, la violencia y la dictadura». Tras afirmar que no habrá un dictado de paz ruso, comentó que «eso no lo aceptarían las ucranianas y los ucranianos, pero nosotros tampoco».

Scholz defendió igualmente la línea seguida por el gobierno federal para apoyar a Ucrania y las reticencias iniciales para enviar armas pesadas y explicó que es la primera vez en la historia de la República Federal que se envían armas directamente a un bando en guerra «y siempre sopesando minuciosamente, también con el material pesado. Seguiremos haciéndolo». Reconoció además que «no hacemos tampoco simplemente aquello que el uno o el otro demandan de nosotros», destacó que había jurado evitar daños al pueblo alemán y destacó que ese juramento implica «proteger a nuestro país y nuestros aliados de todo peligro». El político socialdemócrata expresó además su comprensión ante quienes temen que el suministro de armas a Ucrania puede hacer escalar el conflicto y que se vea incluso amenazada la paz en Alemania. «Sería erróneo no tenerlo en cuenta. Hay que poder expresar ese tipo de preocupaciones, pero a la vez hay que pensar que el miedo no debe paralizarnos», dijo en su alocución.

Scholz reveló además las cuatro máximas que dirigen la política de su gobierno en el conflicto entre Rusia y Ucrania, la primera de ellas que Alemania nunca debe actuar por su cuenta. Además se debe mantener la capacidad defensiva de Alemania y el gobierno federal no hará nada que «nos haga más daño a nosotros y nuestros socios que a Rusia». El último principio de su política explicado por el canciller federal subraya que no tomará decisión alguna que pueda convertir a la OTAN en parte de la guerra. El jefe del ejecutivo de Berlín agradeció además la solidaridad del pueblo alemán con los cientos de miles de refugiados ucranianos que han llegado a este país, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, huyendo de la guerra desencadenada por Rusia.

