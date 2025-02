Los británicos siguen divididos tras cuatro años de un Brexit que estrena nuevos controles

Los europeístas se manifestarán este miércoles frente al Parlamento, de Londres, pero los efectos más significativos del cuarto aniversario del Brexit tendrán lugar en las ... fronteras. Allí, exportadores y transportistas españoles y de la Unión Europea deberán presentar los nuevos certificados de control sanitario de plantas y productos animales, cuya exigencia el Reino Unido ha aplazado hasta este 31 de enero mientras ponía en pie un nuevo sistema de control aduanero.

Cuatro años después de la salida del país de la UE, los ríos de tinta se han secado y tampoco las familias discuten sobre el 'sí' o el 'no' a la desconexión. Los últimos sondeos ni siquiera sitúan al Brexit entre los diez asuntos que más preocupan a los británicos. Sus quebraderos de cabeza son la Sanidad, la inflación y la economía. No obstante, aquel hito todavía pesa, la división permanece y resulta significativo el crecimiento del número de ciudadanos que entonces votaron a favor y hoy harían lo contrario.

Alicia Villauriz-Iglesias, consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Embajada de España, apunta que el pasado 17 de enero un total de 900 operadores participaron en un seminario virtual sobre las nuevos certificados que entran hoy en vigor. El sector exportó al Reino Unido cerca de 5.000 millones de euros en 2023. Está creciendo, pero no sabe aún los nuevos costes aduaneros que se introducirán en abril.

Este periódico ha planteado a los presidentes de las cámaras de comercio y a residentes españoles y británicos cuáles han sido, a su juicio, los impactos más significativos desde que el Brexit se convirtiese en realidad el 31 de enero de 2020.

Eduardo Barrachina Presidente de la Cámara de Comercio Española en Londres

«La inversión española ha crecido desde 2018 y es la más alta detrás de Estados Unidos», considera Eduardo Barrachina, presidente de la Cámara de Comercio Española en Londres, que reúne a más de 250 empresas que operan en el Reino Unido. El último Barómetro de Inversión asevera que el 54% de las firmas encuestadas en 2023 cree que el Brexit sigue teniendo un efecto negativo en su actividad. Barrachina, valenciano, nacido en 1949 y experto en las relaciones comerciales bilaterales, sostiene que, si bien «el Reino Unido ofrece un clima de negocio favorable» a sectores como «la digitalización», el nuevo entorno «plantea problemas como la alta carga fiscal o la falta de personal», dos quejas recurrentes en todos los sondeos durante los últimos cuatro años.

Y no solo en el mundo empresarial. La escasez de trabajadores cualificados, unido a las trabas de movilidad, tienen un ejemplo perfecto en la Sanidad. El Gobierno británico ha expedido casi 100.000 visas a médicos, especialistas clínicos y personal de enfermería en menos de un año para reparar las carencias del sistema y casi todos los contratados proceden de países ajenos a la Unión.

Barrachina se muestra convencido de que «el efecto principal» del proceso ha sido naturalmente «la salida del Reino Unido del proyecto europeo» y eso ha supuesto «la pérdida de las cuatro libertades comunitarias: circulación de personas, bienes, servicio y capitales. Se da además otro efecto que todos esperábamos: se habla ahora mucho de cuotas y hay dificultades para contratar». Sin embargo, Barrachina también encuentra luces sólidas: «Cuando seis millones de europeos logran la residencia permanente es para alegrarse. Se han hecho aquí las cosas bien. Seis millones de europeos desean vivir en este país, por la educación, el sueldo o lo que sea. No ha sido el 'auge y caída del Imperio británico'».

Ralph Smith Presidente de la Cámara de Comercio Británica en España

El abogado que defiende los intereses de las empresas británicas en España, cuyas inversiones sostienen 227.000 puestos de trabajo, destaca que «los resultados mostrados hasta la primera mitad de 2022 evidencian que el Reino Unido sigue siendo uno de los inversores más comprometidos con España», ya que en ese periodo dejó «3.232 millones de euros». A su juicio, un síntoma de la fortaleza del vínculo entre un país comunitario y otro fuera de la UE.

Ralph Smith reconoce que «la retirada del Reino Unido de uno de los mayores mercados libres en el mundo ha hecho que el comercio con España sea más difícil y engorroso que antes». Pero asegura que, tras la incertidumbre inicial, «muchas empresas se están acostumbrando al nuevo entorno». Aun así, alerta de que «eso no significa que no haya problemas serios, en particular en lo que afecta a la movilidad personal».

Carmen Garrido Montoya Centro de Mayores Miguel de Cervantes de Londres

Esta santanderina, residente en la capital británica durante treinta años, denuncia que «ni el Reino Unido ni la UE tuvieron en cuenta a los mayores y el impacto que podría causar en sus vidas el Brexit», como, por ejemplo, «el sentimiento de rechazo que sentían después de haber trabajado durante muchos años en el país».

Desde el Centro Social de Mayores Miguel de Cervantes de Londres, foco de actividad para unos 400 jubilados españoles, esta empleada de banca todavía se asombra «porque algunas jubiladas y jubilados de nuestro país, residentes aquí durante muchos años, apoyaran el Brexit. Como algunos residentes británicos en España». No obstante, reconoce que el tiempo ha demostrado que el colectivo de mayores «es el menos afectado por el Brexit».

Sue Wilson Presidenta de una asociación de británicos residentes en España

«Tras cuatro años, los británicos que viven en España quizá han superado ya la conmoción, pero el dolor y la tristeza perduran. Hemos perdido las prestaciones, los derechos y oportunidades que la ciudadanía en la UE nos otorgaba y que esperábamos tener el resto de nuestras vidas». se lamenta Sue Wilson, presidenta de Bremain in Spain, una asociación de británicos residentes en España que pide la reincorporación a la Unión Europea.

Es la otra cara de la 'desconexión', el ejemplo de que no ha afectado únicamente a los extranjeros residentes en las islas ni a los sectores profesionales, sino también a las decisiones más cotidianas y a aquellos compatriotas que simplemente eligieron en su día otro destino europeo para disfrutar de la jubilación. Wilson afirma que, frente a las vantajas anteriores, «ahora tenemos que enfrentarnos a la pérdida de valiosas libertades, como la de movimiento. Nuestra preocupación lo es también por quienes viven en el Reino Unido y soñaron con seguir nuestros pasos, algo que ahora solo pueden alcanzar los ricos. El Brexit ha roto el Reino Unido».