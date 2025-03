Los británicos prolongan la fiesta por la coronación de Carlos III con banquetes populares

Miles de vecinos del Reino Unido se reunen este domingo en torno a mesas desplegadas en las calles que comparten para celebrar la coronación del rey Carlos III ... . Los datos de los ayuntamientos, que son los encargados de dar los permisos para bloquear el tráfico, sugieren que unos 70.000 'picnics' o banquetes festivos se organizarán este mediodía en el Reino Unido. Un festín popular que tendrá su colofón esta noche con las actuaciones de cantantes y grupos musicales en los jardines de Windsor.

El Eden Project, un parque temático de plantas en Cornualles, que es también centro de investigación, promueve cada año y con apoyo de la familia real el 'Big Lunch Out' (la gran comilona callejera), que este año se ha sumado a las celebraciones de la coronación. Miembros de la familia real, aunque no los recién coronados Carlos y Camila, se unirán a los comensales en diferentes puntos del país.

Miles de británicos celebran este domingo en la calle el Big Lunch Out. Reuters

Las calles y los jardines se adornan con banderines de la enseña británica o globos blancos, azules y rojos. Los vecinos aportan viandas y bebidas al banquete y es frecuente que se contrate a una banda de música. El evento histórico del sábado se transforma así este domingo en una celebración comunitaria que refuerza los lazos vecinales.

Pero no todos comparten esas celebraciones ni se muestran satisfechos con la coronación. Más bien, todo lo contrario. Así, según ha informado la policía, un total de 52 personas contrarias a la monarquía han sido detenidas a lo largo de la jornada del sábado. El grupo 'Republic' asegura que habían pactado con la Policía Metropolitana su presencia en Trafalgar Square, pero su líder y otros seguidores, que portaban pancartas, banderas y camisetas amarillas, fueron arrestados cuando se disponían a distribuir carteles en los que se leía «Not My King» (No es mi rey).

La policía ha informado de que algunos detenidos llevaban esposas para amarrarse e intentar bloquear el cortejo real. El líder del grupo, Graham Smith, habría sido detenido con un megáfono, lo que supondría una violación de la última ley sobre orden público promulgada el año pasado por las autoridades británicas, que restringe el ruido de las protestas y prohíbe el uso de amplificadores de sonido.

Ampliar Manifestantes ondeando pancartas con el lema 'Not my king', 'No es mi rey', durantela coronación. Reuters

El vicepresidente del Partido Conservador, Lee Anderson, que fue laborista y es notorio por sus estridencias, se ha dirigido a los opuestos a la monarquía instándoles a que se marchen a otro país. En el nuevo partido de Anderson había una rama liberal dispuesta a decir, como hizo Lord Altrincham en 1957, que la monarquía era demasiado elitista y que Isabel II tenía la voz de una niña pedante. Por aquel entonces, a Altrincham le abofeteó un peatón cuando salía de la BBC.

Abucheos al himno en Anfield

Al margen del grupo 'Republic', la expresión más contraria a la coronación fue la protagonizada de nuevo por los hinchas del Liverpool. El club de fútbol era consciente de lo que podía ocurrir, pero los organizadores de la Premier League habían obligado a todos los clubes a emitir el himno nacional británico antes del inicio de los partidos del sábado. El abucheo general en el estadio de Anfield acabó por tapar el himno.

La ceremonia de coronación ha sido elogiada por los medios de comunicación del país. En la prensa británica hay hoy un consenso favorable sobre la monarquía, con la excepción oscilante de 'The Guardian'. Por su parte, 'The Times' calcula que los fastos han costado 1,70 euros a cada contribuyente británico.

Los actos de la coronación incluyen este domingo un concierto musical, que se celebrará a partir de las 20 horas en los jardines del Castillo de Windsor. No se ha revelado los nombres de los artistas. Sólo ha trascendido que participarán figuras como Katy Perry, Lionel Richie y el grupo Take That.