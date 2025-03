Moscú recrudece su ofensiva con una ola de bombardeos nocturnos

Un nuevo bombardeo ruso con misiles y drones dejó este lunes al menos 35 heridos, incluyendo cuatro menores, entre ellos una niña de ocho años, ... y varias infraestructuras devastadas en la ciudad ucraniana de Pavlograd, en la región de Dnipró, informó el jefe de la Administración local, Sergui Lisak, a través de su canal de Telegram, quien asegura que «sufrieron desperfectos una empresa industrial, 19 edificios altos, 25 casas particulares, seis centros docentes de educación escolar y preescolar y cinco comercios».

Según el Ejército ucraniano, Rusia lanzó 18 misiles de crucero X-101 y X-555, de los que 15 fueron derribados por el sistema de defensa antiaérea. Antes del ataque, fue activada la alerta aérea a gran escala en otras ocho regiones del país al detectarse los bombarderos rusos desde los que fueron disparados los misiles. Las autoridades ucranianas dijeron que la defensa antiaérea tuvo también que emplearse a fondo en la región de Kiev, logrando evitar que cayese un solo proyectil, y en Jersón, en donde sí hubo impactos y una víctima mortal. También se registraron explosiones en Sumi y Járkov.

Según escribió en Facebook el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhni, el ataque comenzó alrededor de las 02:30 de este lunes y contó con la participación de «nueve bombarderos Tu-95 que sobrevolaron sobre Olenegorsk, en la región de Múrmansk, además de dos Tu -160 ubicados en el área del mar Caspio». Zaluzhni confirmó que «fueron derribados 15 misiles».

Por su parte, Oleksander Prokudin, jefe de la Administración militar de Jersón, reportó a través de Telegram un muerto tras la incursión rusa. Según sus palabras, «el ejército ruso atacó barrios residenciales en zonas pobladas de la región y el edificio de una institución estatal en el mismo centro de Jersón». Se registraron también tres heridos, entre ellos un niño.

El Ministerio de Defensa ruso informó este lunes en su parte diario que los bombardeos durante la madrugada tuvieron como objetivo «instalaciones de la industria militar ucraniana», aunque en Kiev lo desmienten categóricamente, precisando que en Pavlograd no hay ninguna fábrica de producción militar y subrayando que quienes han vuelto a ser blanco de los misiles han sido otra vez los civiles.

Mucho más mortífero fue, también con empleo de cohetes de alta precisión, el ataque del pasado viernes, en donde el mayor número de fallecidos, en total 26, se contabilizó en la localidad de Umán, en la región de Cherkasi, además de otros dos muertos en Dnipró. Todo esto sucede mientras también se intensifican los ataques ucranianos dentro de Rusia, incluyendo acciones claras de sabotaje, aunque con resultados mucho menos destructivos que los causados por los bombardeos rusos.

Tráfico de ferrocarriles suspendido

Este lunes por la mañana, un artefacto explosivo colocado en la vía provocó el descarrilamiento de un tren de mercancías, que transportaba en su mayor parte cisternas de combustible, en la región rusa de Briansk, fronteriza con Ucrania, declaró el gobernador local, Alexánder Bogomaz. La compañía ferroviaria bielorrusa señaló, por su parte, en un comunicado que se trataba de uno de sus trenes, que había partido de la localidad de Gomel.

El incidente no causó víctimas, pero sí un incendio que, según Bogomaz, fue extinguido a las pocas horas. Según el gobernador, fue un acto de sabotaje y tuvo lugar en el kilómetro 136 de la vía férrea que une la ciudad de Briansk con Unecha. Descarrilaron la locomotora, que el fuego ha dejado completamente inservible, y siete cisternas. El tráfico de ferrocarriles ha tenido que suspenderse. Así mismo, en la región de Leningrado, cuyo centro administrativo es San Petersburgo, en la noche del domingo al lunes fue volada con otro ingenio explosivo la torre de una línea de alto voltaje, lo que provocó cortes puntuales de luz en algunas localidades cercanas.

Se da la circunstancia de que, el sábado, las fuerzas ucranianas destruyeron con drones el principal depósito de la Flota del Mar Negro rusa en Sebastopol, causando un enorme incendio que incluso generó un éxodo masivo de vehículos a través del puente de Kerch, y, el domingo, bombardearon de nuevo la región de Briansk, la localidad de Suzemka, situada a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania, con un balance de cuatro muertos, aseguró entonces Bogomaz.

Los expertos militares rusos temen que todos estos ataques constituyan la fase previa de la contraofensiva que Kiev viene anunciando desde hace tiempo y, que según reiteró este lunes el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Réznikov, está ya prácticamente lista para ser desencadenada. «El Estado Mayor, el comandante en jefe y su equipo decidirán cómo, dónde y cuándo se lanzará en función de la situación en el campo de batalla», aseguró Réznikov ante las cámaras de televisión, asegurando que tendrá éxito sin duda, ya que, subrayó, «se ha hecho todo para ello». Ciertos analistas, no obstante, creen que el Ejército ucraniano podría no estar en condiciones de acometer la contraofensiva al no haber recibido todavía de Occidente todo el armamento necesario.

El comandante del Grupo de Fuerzas del Este ucraniano, el general Oleksander Sirski, visitó el domingo a las tropas en varios puntos del frente de Donbás, según informa el Estado Mayor del Ejército de Kiev. Afirmó en su cuenta de Telegram que en Limán fueron repelidos los ataques rusos, pero en Bajmut, «continúan intensos enfrentamientos. Los grupos de asalto Wagner y los paracaidistas tratan incesantemente de romper nuestras defensas». «La situación es complicada, pero en algunas zonas de Bajmut el enemigo ha sufrido contraataques y tuvo que ceder posiciones (…) no logra hacerse con la ciudad», añadió.

Por su parte, el jefe de los mercenarios del Grupo Wagner, Evgueni Prigozhin, dijo el domingo durante una entrevista al corresponsal de guerra próximo al Kremlin, Semión Pégov, que la probable contraofensiva ucraniana «podría ser una tragedia para nuestro país», operación cuyo comienzo sitúa en algún momento durante la primera quincena de mayo. Prigozhin se volvió a quejar de falta de munición e incluso volvió a insinuar que, de seguir así las cosas, podría retirar a sus hombres del frente.