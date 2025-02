Un imperio y «mucho amor» para los herederos de Berlusconi

Además de sus cinco hijos y de su hermano Paolo, Silvio Berlusconi sólo incluyó a otras dos personas en su testamento, cuyo contenido se conoció este jueves tras ser leído el día anterior por un notario a sus familiares más cercanos. El ex primer ministro ... italiano, fallecido el 12 de junio a los 86 años, le dejó 100 millones de euros a su última compañera sentimental, Marta Fascina, 54 años menor que él y parlamentaria de su partido, Forza Italia. El otro beneficiario es su hombre de confianza histórico, Marcello Dell'Utri, a quien le asignó 30 millones. Amigos desde que coincidieron en la universidad, Dell'Utri pasó más de cinco años encarcelado por su relación con la Cosa Nostra, la mafia siciliana, aunque luego fue absuelto.

El magnate pidió a sus hijos que reservaran estas «donaciones» a Fascina y Dell'Utri, además de otros 100 millones para su hermano, Paolo Berlusconi, «por todo lo que les he querido y por todo lo que me han querido», dejó escrito en el testamento. Con Fascina el ex primer ministro inició una relación sentimental en 2019 que le llevó a celebrar en marzo de 2022 un matrimonio simbólico. Aunque no tuvo valor legal, en la 'no boda' no faltó una ceremonia en una pequeña capilla en una localidad a las afueras de Milán, ni el posterior almuerzo con invitados en un restaurante de lujo amenizado por una pequeña orquesta de cuerda. En los últimos años, ella no se separó del lado de Berlusconi, acompañándole en sus múltiples ingresos en el hospital San Raffaele de la capital lombarda, donde finalmente falleció, al tiempo que desempeñaba un papel cada vez más influyente en Forza Italia.

Los grandes beneficiarios en el reparto del gigantesco patrimonio del ex primer ministro, más de 4.000 millones de euros, son Marina y Pier Silvio, sus hijos mayores, a los que corresponde el 53% del accionariado de Fininvest, el conglomerado empresarial de la familia que controla el grupo audiovisual Mediaset, la editorial Mondadori y participaciones en Mediobanca y otro gran número de corporaciones.

La herencia, en quince líneas

«Gracias, mucho amor para vosotros. Vuestro padre». Con esas palabras se despedía de sus hijos el hombre más influyente de Italia durante estas últimas décadas en su testamento, conservado en un sobre que no estaba sellado y con fecha del 19 de enero de 2022, poco antes de uno de sus ingresos en el hospital San Raffaele. Se trata de un texto breve, de unas quince líneas.

El accionariado del colosal vehículo de inversión que es Fininvest queda por tanto distribuido entre sus cinco hijos: los ya mencionados Marina y Pier Silvio, nacidos de su unión con Carla Elvira Dall'Oglio; y Barbara, Eleonora y Luigi, fruto de su segundo matrimonio con Verónica Lario. Los primeros, no obstante, están favorecidos en el reparto, aunque ninguno «tendrá el control en solitario» de Fininvest, como hizo Berlusconi en vida. Lo recordó en un comunicado Marina, que seguirá ejerciendo como presidenta del Consejo de Administración del consorcio financiero.

La lectura del testamento llega poco después de que Pier Silvio descartara la venta de Mediaset, con lo que habían especulado algunos inversores, lo que hizo que su cotización subiera en la Bolsa de Milán. El hijo varón mayor del magnate aseguró que, por ahora, no tiene intención de ocuparse de Forza Italia. Aunque reconoció que tras el fallecimiento «algo se movió a nivel emotivo al pensar en su relación con los italianos y con Italia», consideró que no era el momento de entrar en política porque «no existe ninguna emergencia» y «está trabajando bien» el actual Gobierno, liderado por Giorgia Meloni y del que forma parte el partido de Berlusconi.