Berlusconi, absuelto de la acusación de sobornar a testigos en un caso de prostitución

Silvio Berlusconi logra una nueva victoria judicial. El cuatro veces primer ministro italiano fue absuelto este miércoles por el Tribunal de Milán en el llamado ... caso 'Ruby Ter', en el que estaba acusado de sobornar a los testigos de un proceso anterior por prostitución de menores, por lo que la Fiscalía pedía para él hasta 6 años de cárcel y la confiscación de 10 millones de euros. También fueron absueltos el resto de imputados, más de 20, entre quienes destaca el nombre de Karima El Mahroug, alias 'Ruby Robacorazones', una de las participantes en los célebres 'bunga bunga', las supuestas orgías que celebraba en su mansión de Arcore, situada a las afueras de Milán.

El Supremo confirmó en 2015 que el magnate mantuvo relaciones sexuales con 'Ruby' en 2010 cuando esta chica de origen marroquí era menor de edad, aunque lo absolvió de las acusaciones de abuso de poder e incitación a la prostitución de menores porque no tenía por qué saber que la muchacha no había cumplido aún los 18 años. El ex 'Cavaliere' siempre defendió su inocencia y aseguró que aquellas fiestas en Arcore no eran más que «veladas elegantes» en las que, como mucho, algunas de las participantes realizaban algún «espectáculo de burlesque».

El proceso 'Ruby Ter', del que ahora el líder de Forza Italia se ve liberado, estaba motivado según la Fiscalía por haber supuestamente pagado a más de 20 personas implicadas en los 'bunga bunga', en su mayoría jóvenes aspirantes a modelo o a trabajar en la televisión, para que mintieran u ofrecieran un testimonio insuficiente en el primer juicio del caso 'Ruby'. La sentencia del Tribunal de Milán da de esta manera carpetazo a seis largos años de proceso, en los que la acusación señaló que Berlusconi habría gastado alrededor de 10 millones de euros para convencer a las participantes en los 'bunga bunga' de que mantuvieran la boca cerrada.

«Generosidad»

Para ello les ofreció apartamentos en Milán, transferencias mensuales de alrededor 2.500 euros y la posibilidad de trabajar en sus cadenas de televisión. El magnate siempre se justificó asegurando que no eran más que muestras de su «generosidad» para compensarlas por los problemas que les había acarreado ver sus nombres aireados en la prensa por haber participado en las fiestas de Arcore. La decisión de los magistrados, cuyas motivaciones no serán hechas públicas hasta dentro de unas dos semanas, como ocurre habitualmente en la justicia italiana, considera que no existía el «pacto corruptivo» entre Berlusconi y las aspirantes a modelo que, en cambio, resultaba probado para la Fiscalía por medio de mensajes, llamadas de teléfono y operaciones financieras. La mayor beneficiaria de estos gestos de «generosidad» del magnate fue la protagonista del caso, Ruby, que habría recibido hasta 5 millones de euros para que comenzara una nueva vida en México y abriera allí un negocio.

El pasado lunes la primera ministra, Giorgia Meloni, ordenó a la Abogacía del Estado que se retirara como parte civil en el proceso 'Ruby Ter', haciéndole así un favor a Berlusconi, su socio en la coalición conservadora que sostiene al Gobierno. Algunos analistas políticos consideraron este gesto un intento de influenciar al Tribunal de Milán encargado del caso.