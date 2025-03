Los berlineses votan por tercera vez desde 2021

Algo más de medio millón de ciudadanos berlineses han sido convocados por tercera vez para depositar su voto de 2021. Hace aproximadamente un año hubo ... ya una repetición total de los comicios regionales berlineses, al haber anulado la justicia el voto anterior. Las elecciones regionales supusieron un vuelco en la alcaldía de la capital alemana y ciudad-estado, que pasó de la socialdemócrata Franziska Giffey al conservador Kai Wegner. La cita con las urnas este domingo afectó a uno de cada cinco censados, los de 455 del total de 2.256 circunscripciones de la localidad.

De la nueva repetición para las generales, no se derivarán cambios sustanciales en el reparto de escaños del Parlamento federal (Bundestag). La coalición del socialdemócrata Olaf Scholz con Verdes y Liberales no estaba en peligro, dado el escaso peso de ese medio millón de electores. Pero incidió en la reputación de Berlín como capital caótica o hasta anárquica. Esta vez, el lío no puede atribuirse a sus ciudadanos, sino a sus autoridades, incapacitadas para organizar unos comicios como se espera de una democracia avanzada.

En Berlín se vivió una jornada electoral atípica, surgida del caos e irregularidades que se produjeron hace dos años y medio, al coincidir en un mismo día las elecciones generales, regionales y varias consultas populares. Faltaron papeletas en colegios electorales, en otros no llegaron a tiempo las cabinas o las urnas y hubo incluso que prolongar el horario de votación. Algunos depositaban su voto mientras a sus móviles llegaban ya las primeras proyecciones de resultados difundidas por las televisiones.