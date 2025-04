Barajan el ingreso en un psiquiátrico del joven que apuñaló a dos adolescentes en Alemania

juan carlos barrena Berlín Martes, 6 de diciembre 2022, 15:08 Comenta Compartir

El sospechoso del asesinato de una adolescente de 14 años y de causar heridas de gravedad a su amiga de 13 años, un peticionario de asilo eritreo de 27 años de edad, guarda silencio mientras se recupera de las heridas que se infligió presuntamente al autolesionarse con un cuchillo poco antes de ser detenido. El hombre atacó repentinamente y sin mediar palabra a primeras horas de la mañana de este lunes en la localidad de Illerkirchberg a las dos chicas cuando se dirigían al colegio. La mayor falleció poco después de ingresar en un hospital, mientras su amiga se mantiene estable dentro de la gravedad. Un portavoz de la Fiscalía encargada del caso señaló este martes que el sospechoso se autolesionó gravemente y tuvo que ser operado durante varias horas. Se encuentra igualmente hospitalizado, aunque bajo la vigilancia permanente de la Policía.

La Fiscalía de la cercana ciudad de Ulm, en el estado federado de Baden-Württemberg, estudia actualmente si presenta una orden de detención contra el sospechoso o si existen indicios de que pueda sufrir algún trastorno mental, por lo que se plantea también su posible ingreso en un psiquiátrico de alta seguridad a la espera de que un perito médico haga un primer diagnóstico, dijo un portavoz de la acusación pública. Además señaló que el joven eritreo carece de antecedentes penales y nunca hasta ahora había llamado la atención por violencia, aunque fue retenido en una ocasión por viajar en transporte público sin billete. El ataque a las dos colegialas se produjo en plena calle de la residencial localidad por motivos que se desconocen a las 7.30 horas de la mañana. Las dos jóvenes recibieron profundas puñaladas en el torso del sospechoso.

La adolescente de 14 años hubo de ser reanimada en el mismo lugar de los hechos antes de ser transportada a un hospital, donde falleció pocas horas después. La Fiscalía de Ulm explicó que la segunda chica de 13 años ha pasado la noche en el hospital, donde está siendo atendida de sus heridas. Destacó que éstas son tan graves que se baraja inculpar también al presunto autor del ataque por intento de asesinato. El portavoz no se aventuró a hacer conjeturas sobre el estado anímico de la víctima, pero subrayó que cuenta con asistencia psicológica. Tras la agresión el sospechoso se refugió en una cercana residencia de peticionarios de asilo, de la que había salido unos minutos antes armado con un cuchillo. En ese lugar fue detenido poco después por una unidad especial de asalto de la Policía, que detuvo también a otros dos jóvenes de origen eritreo para ser interrogados.

Investigan los motivos

Ambos fueron puestos hoy en libertad tras prestar declaración y confirmarse que no tenían nada que ver con lo sucedido. En un comunicado del Ministerio de Interior de Baden-Württemberg se subraya que «ahora la Fiscalía y la Policía investigan por qué motivos se produjo el ataque a las dos chicas y si el sospechoso y las dos chicas se conocían». El titular de esa cartera, el cristianodemócrata Thomas Strobl, aseguró que «esclareceremos completamente estos terribles hechos» y señaló que «este crimen nos conmueve profundamente porque se ha extinguido brutalmente la vida de una niña inocente», además de expresar sus condolencia a las familias y allegados, así como a sus compañeros de colegio y amigos.

Strobl no quiso, sin embargo, comentar el origen del sospechoso. «El trasfondo del crimen, sobre todo los motivos, no están nada claros», comentó el ministro regional, mientras la Policía apeló en un comunicado «a no generalizar las sospechas contra extranjeros, refugiados y peticionarios de asilo o fomentar o apoyar ese tipo de sospechas». Tras la muerte de una de las adolescentes, el crimen podría tener consecuencias políticas dado que el sospechoso es un peticionario de asilo. Varios políticos de la ultranacionalista Alternativa para Alemania (AfD) han aprovechado ya el suceso para cargar contra la política de asilo alemana y alimentar teorías xenófobas y racistas.

