Una avería informática paraliza Lufthansa y colapsa el aeropuerto de Fráncfort

El corte accidental por una excavadora de un cable de fibra de vidrio durante unas obras junto a una línea de ferrocarril ha provocado hoy ... el cierre parcial del aeropuerto de Fráncfort, el mayor del continente europeo, y la suspensión de la mayoría de los vuelos de la compañía aérea germana Lufthansa por el colapso de su sistema informático. Miles de pasajeros en toda Alemania se han visto afectados por el incidente al derrumbarse el programa de facturación de la principal aerolínea de Europa. Un portavoz de la misma señaló que un gabinete de crisis reunido en el mismo aeropuerto trabaja en la solución del problema y que se espera que hasta la noche se haya reparado el cable afectado.

Lufthansa se ha visto obligada tras el accidente a suspender todos sus vuelos desde Fráncfort, mientras los controladores aéreos desviaban vuelos en curso a ese destino a otros aeropuertos para no desbordar su capacidad de acogida de aparatos. El incidente no afecta a otras compañías aéreas que operan en Fráncfort y cuyos sistemas informáticos no dependen del cable de fibra óptica cortado. Los pasajeros de Lufthansa en vuelos nacionales han sido desviados al ferrocarril, mientras aquellos que debían volar a otros países forman largas colas ante los mostradores de la compañía para cambiar sus billetes.

«Se encuentran afectados todos los vuelos de Lufthansa a nivel mundial», ha reconocido un portavoz de la aerolínea germana, de la que dependen también sus filiales escandinavas SAS, la belga Brüssels, la germana Eurowings o la suiza Swiss, entre otras. La portavoz ha subrayado que la avería no amenaza a los pasajeros. «No existe problema de seguridad relevante alguno, no hay problemas operativos», ha indicado la portavoz, quien ha recalcado que solo se ve afectada la facturación de los pasajeros, su control antes de abordar los aparatos, la entrega de equipajes, la carga y la subida a los aviones.

El colapso del sistema de facturación de Lufthansa afecta también a otros aeropuertos alemanes como el de Múnich, junto al de Fráncfort, los dos principales nudos de comunicaciones de la compañía. «Lamentamos las molestias que este incidente pueda causar a nuestros clientes», ha señalado Lufthansa, cuyo portavoz no descartó que el caos actual se extienda a otros aeródromos alemanes. La compañía aérea ha reconocido que muchos pasajeros han perdido o perderán a lo largo del día sus enlaces aéreos, no solo en Fráncfort, sino en otros aeródromos alemanes y extranjeros.