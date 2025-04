Rusia aumenta la presión sobre los mercenarios de Wagner

Pocas horas después de que el jefe de los mercenarios rusos del Grupo Wagner, Evgueni Prigozhin, anunciara su intención de desobedecer la orden del ministro ... de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, de que todas las formaciones paramilitares deben integrarse en el Ejército antes del 1 de julio y firmar para ello el correspondiente contrato de 'voluntariado' militar con el ministerio, la unidad paramilitar chechena Ajmat ha firmado este lunes su incorporación a las Fuerzas Armadas del Kremlin.

Han sido los primeros mercenarios en cumplir la exigencia de Shoigú, poniendo así a Prigozhin en una situación complicada. El destacamento Ajmat, que lleva el nombre del fallecido padre del actual líder checheno, ha venido operando como una unidad al margen del Ejército, pero supeditada directamente al presidente de Chechenia, Ramzán Kadírov. Sus hombres combaten actualmente en Ucrania, en el frente de Donetsk.

Esta mañana, el Ministerio de Defensa ruso ha difundido en su web un vídeo del momento en el que el general Alexéi Kim, subjefe del Estado Mayor General del Ejército de Rusia, y el director de la escuela chechena de operaciones especiales, Adam Dasháyev, en representación de Ajmat, firmaban la documentación para integrar a estos combatientes chechenos en las tropas rusas.

Regulación legal

Se especifica que el texto rubricado «define la regulación legal y las actividades de las unidades de Ajmat en la zona de la Operación Militar Especial, así como la extensión de las medidas de protección social y apoyo establecidas por el Estado a los voluntarios y sus familias». «Espero que en el futuro, viendo nuestra primera experiencia, otros destacamentos de voluntarios también firmen tales contratos», declaró Kim.

El viceministro de Defensa, Nikolái Pankov, advirtió el domingo que todos los «destacamentos de voluntarios» rusos deben firmar un documento con el Ministerio de Defensa ruso en este mes. La orden correspondiente fue firmada por Shoigú. Se trata de regularizar la situación de las organizaciones paramilitares, que están prohibidas en Rusia. «Los contratos deberán firmarse antes del 1 de julio, lo que dará a estas formaciones el estatus legal necesario, creará enfoques comunes para organizar el apoyo integral y el cumplimiento de sus tareas», se subraya en el texto de la orden ministerial.

Pero Prigozhin aseguró ayer que no firmará «jamás» ningún tipo de contrato con Shoigú. Dijo que «Wagner está absoluta y completamente subordinado a los intereses de la Federación Rusa y de forma directa al Comandante en Jefe», el presidente Vladímir Putin, escribió en su canal de Telegram. Según Prigozhin, «la mayoría de las tropas no tienen tanta eficiencia como los Wagner, y se debe a que el titular de Defensa no es capaz de gestionar con normalidad formaciones militares».

El enfrentamiento entre Prigozhin y Shoigú se remonta a meses atrás a causa, según los Wagner, de la penuria de munición y armamentos en el frente de Bajmut, lo que propició un alto número de bajas en las filas rusas. Kadírov, estrecho aliado de Putin, gobierna Chechenia desde 2007 y es hijo del ex presidente Ajmat Kadírov, quien murió en 2004 en un atentado con bomba.