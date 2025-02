El auge de Alternativa para Alemania en Baviera y Hesse alarma a las fuerzas democráticas

Alarma entre las fuerzas democráticas en Berlín. El auge de la ultraderecha ya no es sólo un problema en el este de Alemania, donde la populista Alternativa para Alemania (AfD) figura en los sondeos electorales como primera fuerza política en varios estados federados. En las ... elecciones regionales de este domingo en Baviera y Hesse, la populista Alternativa para Alemania (AfD) se ha convertido, respectivamente, en tercer y segundo partido más votado, superando en ambos casos a socialdemócratas (SPD), verdes y liberales, el tripartito que gobierna a nivel nacional. El espectacular alza de la formación euroescéptica y xenófoba en el occidente del país ha sorprendido a políticos y analistas.

Más aún cuando en los dos últimos años perdía votos a mansalva en comicios como los de Renania-Palatinado y Baden-Württemberg en 2021, mientras en Schleswig-Holstein los ultranacionalistas se quedaban este año incluso sin representación en la cámara regional. Ahora en Hesse han sumado más de 5 puntos frente al resultado anterior y escalado hasta el segundo puesto como partido más votado con un 18,4% de sufragios. Nunca hasta ahora habían logrado en el occidente del país alcanzar una cota igual. Pero también en Baviera, donde la competencia conservadora de la siempre gobernante Unión Socialcristiana (CSU) y sus aliados de los llamados Electores Libres era sumamente fuerte, AfD sumó 4,4 puntos más que en los comicios anteriores y consiguió un 14,6% de votos.

«Vamos por el camino correcto», gritaba eufórica la presidenta de Alternativa para Alemania, Alice Weidel, a sus seguidores la noche electoral, a la vez que criticaba el aislamiento y marginación a la que AfD es sometida por todos los partidos tradicionales a nivel nacional, regional y municipal. «Mantenernos fuera de cualquier responsabilidad de gobierno no va a funcionar a la larga», advertía este lunes al resto de las formaciones políticas en Alemania. «AfD ya no es un fenómeno del este de Alemania, sino un gran partido en todo el país», dijo la líder ultraderechista, quien subrayó que levantar «cortafuegos» contra su formación supone «la exclusión de millones de electores» de la toma de decisiones políticas. Pese a su aislamiento político, Weidel

La apreciable subida de votos del partido que acoge a neonazis y otros extremistas de derechas en su seno tiene lugar cuando los servicios de inteligencia interiores de Alemania, la Oficina Federal para la Defensa de la Constitución, advierten con más insistencia sobre el peligro que suponen para la democracia y el estado de derecho. Tras el último congreso de Alternativa para Alemania en Magdeburgo, el presidente de ese organismo, Thomas Haldenwang, subrayaba que las corrientes anticonstitucionales aumentaban de manera preocupante en su seno. En esa reunión de delegados de AfD hubo funcionarios del partido que pronunciaron discursos ultranacionalistas, difundieron narrativas conspirativas de extrema derecha y utilizaron códigos antisemitas, dijo Haldenwang, cuyo organismo observa permanentemente a los ultraderechistas en todo el país.

Descontento entre la población

Pero esas advertencias y las afirmaciones del resto de los partidos de que AfD no aporta soluciones a los problemas del país parecen no impresionar ya a una buena parte de los votantes alemanes. En el espacio de tres años el número de ciudadanos que afirman que no daría su voto a los ultranacionalistas en unos comicios ha bajado del 75% al 54%, según un sondeo del instituto demoscópico Forsa, que cifra su potencial de sufragios a nivel nacional en no menos de un 25%. Las causas son múltiples. Desde el descontento entre la población durante la pandemia de coronavirus por las medidas adoptadas por las autoridades, la imposición de una drástica política energética o las consecuencias de la guerra en Ucrania a la nueva crisis de los refugiados con las capacidades de acogida del país absolutamente desbordadas.

Pero sobre todo la insatisfacción con la política del gobierno federal y las abiertas hostilidades entre las formaciones del tripartito en Berlín han dado alas a Alternativa para Alemania. Hasta el punto de que votantes tradicionales de la socialdemocracia alemana han apoyado en masa este domingo a los ultranacionalistas. Un sondeo del instituto Infratest Dimap entre votantes de AfD en Baviera revela que el 85% secunda la afirmación de «me da igual que en parte sean ultraderechistas mientras aborden los temas correctos». En Hesse fueron el 80%. Y una buena parte admite que los temas regionales no primaron a la hora de decidir su voto, sino la política nacional. Así, un 79% de los votantes de AfD en Baviera reconocieron que el objetivo de su sufragio era «dar una lección» al gobierno federal, sobre todo por su falta de soluciones para el problema de la política migratoria.

El nuevo alza de Alternativa para Alemania comenzó ya en otoño de 2022, cuando la población se veía atenazada por una creciente inseguridad debido a la guerra en Ucrania, la alta inflación y la preocupación por una posible escasez energética. Varios estudios concluyen además que los votantes de AfD miran al futuro con más pesimismo que el resto y temen caer en la escala social. Con motivo de los comicios de este domingo, un 90% de ellos se mostraba muy preocupado por la situación de Alemania, un 92% observaba un aumento de la criminalidad y un 93% afirmaba que en Alemania «hay demasiada gente extranjera».

El temario estrella a la hora de hacer campaña de los populistas, que saben alimentar y sacar provecho de los temores y miedos de la población. Hasta junio de 2024 hay pausa electoral en Alemania y, aunque el resto de las formaciones políticas traten de recuperar aliento y terreno frente a los ultranacionalistas, los resultados entonces podrían ser más preocupantes aún. En junio AfD espera mejorar sus resultados anteriores en los comicios al Parlamento Europeo y en septiembre cuenta con coronarse en las regionales de los estados germano orientales de Sajonia, Turingia y Brandeburgo. El optimismo de los populistas no es exagerado. Todos los sondeos sin excepción sitúan a Alternativa para Alemania como primera fuerza política en las tres regiones y en todos los casos con más de un 30% de votos.