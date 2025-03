Un ataque ruso con decenas de misiles mata a siete ucranianos en Járkov

12:30, #Kharkiv, #Ukraine.



On décompte désormais 6 morts et non plus 4 et 11 blessés.



Le bâtiment continue de brûler, il y a bcp de fumée et travailler dans ces conditions est compliqué même pour les pompiers.



Un deuxième missile est tombé à côté, pour blesser les secouristes. pic.twitter.com/xpLIQt8UIf