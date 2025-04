Así fue el ataque del alumno a su profesora

Ion M. Taus Jueves, 23 de febrero 2023, 09:19 Comenta Compartir

Una profesora de español murió este miércoles tras ser apuñalada por un alumno de 16 años en el instituto Saint-Thomas-d'Aquin en San Juan de Luz, ha anunciado la Fiscalía de Bayona. El estudiante ha sido detenido y está siendo interrogado por la Policía. El ataque mortal se produjo poco antes de las diez de la mañana.

8.30 horas Un aparente día normal

Arranca una nueva jornada lectiva en el Liceo Santo Tomás de Aquino de San Juan de Luz, un colegio de secundaria ubicado en el centro de la localidad labortana y de amplias dimensiones. Se trata de un centro muy conocido por los estudiantes irundarras y hondarribiarras, y una elección habitual a la hora de escoger el segundo ciclo de los estudios de sus hijos. Tanto es así que a diario varios autobuses parten del Bidasoa y cruzan la muga para dejar a los niños en los colegios franceses.

9.45 horas El ataque

Durante una clase de español, un alumno de 16 años se levantó en mitad de la clase empuñando un cuchillo que llevaba escondido entre unos papeles en la mochila. En primer lugar bloqueó la puerta de la clase antes de dirigirse hacia la maestra, Agnès Lassalle, de unos 50 años, y apuñalarla en el pecho. De hecho, alumnos que se encontraban en el aula pensaron que el estudiante se dirigía al baño, pero su reacción cogió a todos por sorpresa. «El chico ha sacado un puñal, la profesora se ha girado y se lo ha clavado», narraba Inés, una de las alumnas que salió corriendo y se refugió en un restaurante tras el suceso. «No sabía si era verdad o mentira hasta que un alumno ha abierto la puerta y hemos salido corriendo», acertaba a describir la chica.

Intento de huida

El alumno autor del ataque no parecía tener intenciones de apuñalar a más gente. Se quedó quieto, «como atontado, con el cuchillo en la mano y en alto», pero enseguida reaccionó. Corrió el pestillo de la puerta y salió al pasillo para intentar escapar, pero para entonces los profesores de las clases de al lado ya habían salido al exterior. Fue el de Matemáticas quien lo interceptó. Se situó ante él y comenzó a hablarle hasta que dejó el cuchillo en el suelo. Enseguida llegaron otros dos profesores que mantuvieron al agresor retenido hasta la llegada de la Policía.

Pánico en el Liceo

Dos estudiantes presentes en la clase aseguraban que el pánico se apoderó de los presentes tras el ataque: «Todos los alumnos intentaron salir por una puerta que daba a otra clase. Otros tuvieron la tentación de saltar por la ventana. Antes de salir, vimos al agresor permanecer de pie, arma en mano. Otras clases fueron rápidamente alertadas. Queríamos salir del recinto para alejarnos lo más posible». Los alumnos de la clase en la que se produjo el homicidio y que se mantuvieron en el centro, estuvieron acompañados de psicólogos.

11.00 horas Intento de reanimación y fallecimiento

Treinta minutos después del incidente, la víctima seguía siendo reanimada por los equipos de emergencia, que llegaron rápidamente después de los bomberos. A su llegada, la mujer estaba en parada cardiorrespiratoria y, pese a los denodados intentos, no pudieron reanimarla. La profesora perdió la vida aproximadamente una hora después del ataque, sobre las once de la mañana.

La víctima

La víctima del ataque es Agnès Lassalle, profesora de español en el Liceo Santo Tomás de Aquino de San Juan de Luz. Profesores y exalumnos, «en shock» tras su asesinato, la recuerdan como «una buen maestra, muy agradable». «Era obvio que realmente amaba su trabajo. Siempre estaba ahí, siempre a tiempo», explicaba uno de sus exlaumnos. De 50 años, no tenía hijos. El obispo de Bayona, monseñor Aillet, detalló que «era muy querida y conocida por todos, ya que impartía clases en este liceo desde 1997».

El atacante

T. M., un joven de 16 años, es el presunto autor del ataque mortal. Se desconocen los motivos del apuñalamiento, aunque algunas fuentes francesas aseguran que el agresor padece problemas psicológicos. Así, momentos antes de perpetrar el ataque el alumno habría asegurado que estaba poseído por el diablo. Sus compañeros lo describen como un estudiante tranquilo, con algunas dificultades en ciertas materias: «Tomaba medicación contra el estrés», asegura uno de ellos. Según estos compañeros, tenía ocupaciones clásicas para un joven de esta edad aunque también podía tener algunos enfados repentinos. El día anterior a la tragedia dio una bofetada a un alumno de Secundaria. Según el obispo Aillet, responsable de la educación católica en la diócesis, el presunto autor de la puñalada mortal llegó al instituto «el pasado mes de septiembre». «Estaba buscando un nuevo liceo y Santo Tomás de Aquino le dio la bienvenida».

12.00 horas Alumnos confinados

Durante varias horas, los alumnos del liceo permanecieron confinados en el interior del instituto y muchos supieron lo que había ocurrido por los mensajes que empezaron a recibir en sus móviles. «A nuestra clase han venido dos señoras que nos han dicho que íbamos a hacer un simulacro de atentado y que teníamos que quedarnos donde estábamos. Al principio creíamos que era una broma. Nos han mentido para que todos estuviéramos tranquilos», aseguraba Fatou, una alumna del centro de enseñanza. Sobre las doce del mediodía, los alumnos fueron evacuados ya del centro escolar. Además, se habilitó un servicio de urgencias médico-psicológicas para atender a alumnos y profesores.

15.30 horas Los alumnos testigos del ataque

Un buen número de alumnos de la clase implicada se mantuvieron en el centro junto a sus profesores y a un grupo de psicólogos hasta pasadas las 15.00 horas, cuando se pudieron marchar a sus casas. «Me han llamado para pedirme que fuera a buscar a mis hijos, porque tengo dos en el liceo. He llegado a la una de la tarde y no he podido verlo hasta las tres y media», afirmaba la madre de uno de los alumnos.

16.00 horas Visita del ministro de Educación

Hasta el lugar del suceso se desplazó el ministro de Educación francés, Pap Ndiaye, quien anunció que todos los centros educativos de Francia guardarán este jueves a las 15.00 horas, un minuto de silencio. «Es tiempo de emoción, de solidaridad. Es la nación entera la que da testimonio de su aflicción y de su emoción», declaró. El ministro, que destacó «la dedicación excepcional» de Agnès Lassalle con sus alumnos, alabó la reacción de los profesores del liceo. «Primero me preguntaron por sus alumnos. Primero pensaron en los estudiantes, antes de preocuparse por ellos mismos». Ndiaye recalcó que «nada hacía presagiar que ocurriese algo tan terrible. Este es un centro muy tranquilo, conocido por su seriedad y la serenidad de su clima escolar».

16.30 horas Investigación policial

El joven atacante fue trasladado a la Comisaría de San Juan de Luz y de allí a las instalaciones de la Policía judicial de Bayona. Durante una rueda de prensa, el fiscal de Bayona, Jérôme Bourrier, confirmó que la investigación había sido encomendada a la policía judicial de Bayona y se centra por ahora en un presunto delito de asesinato, asumiendo que el menor detenido actuó de manera premeditada.

18.00 horas Francia, consternada

A lo largo de la tarde, las muestras de condena y tristeza por el asesinato de la profesora Lasalle se sucedieron por toda Francia. El presidente galo, Emmanuel Macron, se sumó en las redes sociales al «dolor» de la familia y allegados de la docente asesinada, incidiendo en que los profesores «consagran su vida a transmitir el saber a futuras generaciones».

