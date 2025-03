Arranca el juicio contra el ministro de Justicia francés por conflicto de intereses

El ministro de Justicia francés, Éric-Dupond-Moretti, es procesado a partir de este lunes y hasta el 17 de noviembre por «conflicto de intereses» ... en dos dossiers. Por primera vez un ministro galo en ejercicio es juzgado por el Tribunal de Justicia de la República (CJR) mientras está en el cargo. «Para mí y para mis próximos, este juicio es una infamia», ha dicho ante el tribunal Dupond-Moretti, que se mostró dispuesto a defenderse «dignamente, completamente y firmemente» después de que durante tres años y medio su presunción de inocencia haya sido «pisoteada».

«Este juicio comenzó 20 minutos después de mi nominación (como ministro) porque me han declarado la guerra. He sido abogado 36 años. Algunos me reprochan que ya no lo sea y otros por haberlo sido», ha declarado el ministro en el arranque del juicio contra él.

El ministro, de 62 años, niega haber utilizado su puesto con fines personales al haber iniciado diligencias disciplinarias contra magistrados, que habían tratado asuntos que le afectaban personalmente a él o a sus clientes, como sostiene la acusación. De hecho, Dupond-Moretti es acusado de abrir diligencias administrativas contra Édouard Levrault, un juez instructor que había investigado a uno de sus clientes en Mónaco.

También es acusado de haber ordenado en septiembre de 2020 abrir un expediente administrativo contra tres magistrados de la Fiscalía Nacional Financiera (PNF, en sus siglas en francés) que habían ordenado un análisis minucioso del registro de llamadas telefónicas de Dupond-Moretti cuando era un abogado estrella. Los cuatro magistrados que ha sido objeto de investigaciones participarán como testigos en el juicio. Los cuatro han sido ya exculpados por el Consejo Superior de la Magistratura, mientras que el ministro se sienta ahora en el banquillo de los acusados.

Dupond-Moretti, ministro de Justicia desde julio de 2020, será juzgado por el Tribunal de Justicia de la República (CJR), el único competente para juzgar a los miembros del Gobierno francés por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Este tribunal está formado por tres jueces, seis diputados y seis senadores. A diferencia de otros ministros que se vieron obligados a dimitir tras ser imputados, Macron ha mantenido a Dupond-Moretti en el puesto alegando su presunción de inocencia.

De ser encontrado culpable, el funcionario podría ser condenado a una pena de hasta cinco años de prisión, el pago de una multa de 500.000 euros y una pena de inelegibilidad. Si es condenado, deberá abandonar el Ejecutivo.

Antes de ser ministro, Dupond-Moretti era un famoso abogado en Francia. Entre sus clientes destacan el futbolista Karim Bezema, el hombre de negocios Bernard Tapie y el rey de Marruecos Mohamed VI, entre otros. También formó parte del equipo de defensa internacional de Julian Assange, el activista de WikiLeaks.