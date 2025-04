Ancona, gran símbolo de la debacle de la izquierda italiana

Darío Menor Sábado, 3 de junio 2023, 17:19 Comenta Compartir

La ciudad de Ancona, capital regional de Las Marcas, constituía todo un símbolo para la izquierda italiana: llevaba 30 años en sus manos y su buen gobierno había sido incluso reconocido internacionalmente, al recibir en 2018 su regidora, Valeria Mancinelli, el premio a la mejor alcaldesa del mundo. Cinco años después, todo ha cambiado en esta urbe de poco más de 100.000 habitantes ubicada en la orilla del mar Adriático. En la segunda vuelta de las elecciones municipales celebradas la semana pasada, el candidato conservador Daniele Silvetti, un abogado de 49 años, obtuvo el 57% de las papeletas, superando así a Ida Simonelli, la sucesora de Mancinelli como aspirante a la alcaldía por la izquierda. Ancona fue la pieza mayor que se cobró el centro derecha en estos comicios en los que barrió al bloque progresista. De 13 capitales de provincia que estaban en juego, sus candidatos ganaron en nueve de ellas.

Este resultado supuso una innegable muestra de apoyo popular para el Gobierno de Giorgia Meloni siete meses después de su llegada al poder. El Ejecutivo de Roma está sostenido por Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra, la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia, la fuerza política de Silvio Berlusconi. Los tres aliados se presentaban juntos a las municipales, lo que contrastaba con la desunión entre las siglas de la oposición de izquierdas. «Del voto emerge una profunda crisis del Partido Democrático (PD) y del Movimiento 5 Estrellas (M5E)», comentaba en el 'Corriere della Sera' su analista político Massimo Franco, quien subrayaba la debilidad en el liderazgo de ambas formaciones. En el izquierdista PD apenas ha tenido tiempo de agarrar las riendas su nueva secretaria general, Elly Schlein, ganadora de las primarias celebradas el pasado febrero, mientras que el exprimer ministro Giuseppe Conte no logra que el M5E remonte en las urnas y tampoco en las encuestas.

El laboratorio

La derecha, en cambio, cuenta con el viento a favor en todo el país, como ha quedado patente con la victoria de Silvetti en Ancona. Los conservadores ya se hicieron hace dos años y medio con el gobierno regional en Las Marcas, convertido desde entonces en una suerte de laboratorio para estudiar cómo ejercía el poder el partido de Meloni. «Se percibía que había ganas de cambio. Cuando hablabas con los comerciantes o la gente de la calle, se notaba un cansancio respecto a la izquierda y una preocupación por relanzar la ciudad», cuenta Alessandra Napolitano, periodista del diario local 'Ancona Today'.

La capital regional de Las Marcas vive una situación similar a la de tantas otras ciudades medias de Italia. Aunque la calidad de vida es por lo general buena, permea en parte de la sociedad una sensación de decadencia por el envejecimiento, la caída de la población y la falta de oportunidades. «Ancona ha perdido su peso específico, por lo que hay una idea de que está en crisis. El candidato del centro derecha ha insistido en que la ciudad tiene que recuperar su protagonismo y para ello pretende potenciar el puerto y responder a la exigencia de la población de que haya un mayor decoro urbano. Se puede además hacer mucho más para potenciar el turismo», sostiene Napolitano.

La posibilidad de ser más escuchados en Roma con un alcalde del mismo color político que el del Ejecutivo central también habría pesado en el éxito de la derecha en Ancona y en otras urbes importantes en juego en estas elecciones municipales, como Massa, Siena o Brindisi. «No es casualidad que muchos hayan seguido el viento político que ya había llegado antes al Gobierno regional y nacional. Es un argumento al que siempre me he opuesto. Es como si los proyectos sólo pudieran realizarse si tienes a tus amigos en el Gobierno regional y nacional. Es algo que no considero correcto, pero que sin duda ha funcionado», consideró Simonelli, la candidata de la izquierda derrotada en Ancona.

El desafío en los próximos meses para Meloni, que continúa primera en las encuestas con cerca de 10 puntos de ventaja en intención de voto respecto al PD, será mantener este alto nivel de aprobación a pesar del desgaste que supondrá la campaña electoral de cara a los comicios europeos del año que viene. Serán proporcionales, por lo que los socios que sostienen al Ejecutivo tratarán de marcar perfil propio, metiendo así presión a la estabilidad con la que, hasta ahora, está funcionado la coalición de Gobierno.