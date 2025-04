Alemania sufrirá cortes puntuales en el suministro eléctrico este invierno

Juan cArlos barrena Sábado, 19 de noviembre 2022, 13:09 | Actualizado 15:24h. Comenta Compartir

Alemania podría sufrir apagones temporales y regionalmente limitados, sobre todo en los meses de enero y febrero, según advertencias del presidente de la Oficina Federal de Protección Civil y Ayuda en Catástrofes (BBK), Ralph Tiesler. «Debemos contar con que este invierno se produzcan apagones y con ello me refiero a que se produzcan cortes en el suministro eléctrico a nivel regional y de manera temporal», afirma Tiesler en declaraciones adelantadas por el dominical Welt am Sonntag. La causa no será solo la escasez de energía, sino el corte puntual, preciso y temporal de las redes por las empresas responsables para protegerlas y evitar una amenaza para la totalidad del suministro.

«El riesgo aumenta especialmente en enero y febrero, por lo que partimos de que a partir de entonces se produzcan en algunos puntos y por un tiempo determinado interrupciones en el suministro de electricidad», señala Tiesler en el dominical conservador. El presidente de la BBK critica además el hecho de que la administración pública no se encuentra preparada suficientemente para hacer frente a los posibles apagones. Una parte de los municipios y autoridades se encuentran «preparados ejemplarmente», con planes concretos para asegurar el suministro con generadores locales, pero «otros lo tienen peor al no estar suficientemente preparados. Hay grandes diferencias», asegura el experto.

Prácticamente a la vez, la iniciativa «Ahorrar energía» de la asociación de las empresas que almacenan gas e hidrógeno en Alemania (INES), ofrece datos positivos y optimistas. Según su análisis, este país superará sin dificultades este invierno y el próximo aunque continúe cortado como hasta ahora y en su totalidad el suministro de gas desde Rusia. Si en los próximos meses no se registran «temperaturas extremadamente bajas», una escasez será «muy improbable», señala el informe, en el que se destaca que los depósitos de gas en este país están llenos a más del 99% y volverán a llenarse sin dificultad antes del invierno del año próximo, aunque en el que está a punto de comenzar se vacíen por completo.

El estudio presenta tres escenarios con un invierno normal, otro cálido y un tercero muy frío y llega a la conclusión de que la primera economía europea será capaz de evitar que llegue a racionarse el gas necesario para alimentar la industria, la generación de electricidad y las calefacciones de los consumidores privados. «El llenado de los depósitos de gas ha conducido a que previsiblemente podamos superar bien el invierno entrante», afirmó el jefe de INES, Sebastian Bleschke.

Alemania está gastando miles de millones de euros para afrontar la actual crisis energética que afecta a una buena parte del continente europeo. Ante la interrupción del suministro de gas ruso, el ejecutivo del canciller federal, Olaf Scholz, apuesta por el gas licuado que se suministra por vía marítima y para reducir al máximo la generación de electricidad con plantas de gas ha prolongado la vida de varias centrales térmicas de carbón y centrales nucleares. El clima también apoya esos esfuerzos, ya que las templadas temperaturas del otoño han permitido retrasar la entrada en funcionamiento de las calefacciones.

