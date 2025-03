Alemania rebajará el tiempo para obtener la ciudadanía

El tripartito federal de Gobierno alemán acordó este viernes acortar de ocho a cinco años el tiempo de residencia de los ciudadanos extranjeros para solicitar ... la ciudadanía, que se podrá pedir incluso tras sólo tres años en el caso de una integración sobresaliente. Este último supuesto es para personas con buenos conocimientos del idioma, participación en actividades de voluntariado o un excelente rendimiento laboral. Socialdemócratas (SPD) y verdes han cedido, sin embargo, a la demanda de los liberales (FDP) de excluir de ese privilegio a aquellas personas que reciban ayudas del Estado para subsistir. Quien quiera nacionalizarse en Alemania deberá ser capaz de mantenerse a sí mismo y a su familia sin apoyo público. Sólo habrá excepciones para quienes, aún trabajando a jornada completa, necesiten de algún subsidio suplementario para llegar a fin de mes o para los peticionarios con niños menores de edad.

También podrán nacionalizarse los migrantes residentes en este país desde antes de 1974 o los trabajadores de terceras naciones que fueron contratados por la República Democrática Alemana antes de su extinción en 1990 pero que perdieron su empleo sin culpa propia aunque actualmente reciban ayudas públicas para subsistir. «Queremos premiar el enorme rendimiento para nuestro país de la generación de los 'Gastarbeiter'», los inmigrantes que hicieron posible el llamado milagro económico germano, dijo la ministra de Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser. El documento de 49 páginas elaborado por su ministerio establece además que los nacionalizados no tendrán, como hasta ahora y salvo excepciones, que renunciar a su ciudadanía original y podrán disfrutar de dos pasaportes.

Los nacionalizados no tendrán, salvo excepciones, que renunciar a su ciudadanía original y podrán disfrutar de dos pasaportes

El proyecto de ley elaborado por los partidos que forman el Ejecutivo que dirige el canciller federal, Olaf Scholz, establece además que «todo acto antisemita, racista, xenófobo o que de cualquier otra manera atente contra la dignidad humana» viola el orden fundamental liberal y democrático del país, y que este reconocimiento es condición obligatoria para recibir la ciudadanía alemana. Las fiscalías estarán obligadas en el futuro a informar a las autoridades responsables de conceder la nacionalidad de aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con esos supuestos. Por muy pequeña que sea la pena quedarán excluidas y no podrán recibir el pasaporte germano. «Quien no comparta nuestros valores, no puede hacerse alemán», dijo Faeser, quien habló de «tolerancia cero». El proyecto de ley será aprobado previsiblemente este mismo verano.