Scotland Yard investigará las fiestas en Downing Street

Iñigo Gurruchaga Corresponsal en Londres Martes, 25 de enero 2022, 09:19 | Actualizado 18:52h. Comenta Compartir

La Policía Metropolitana de Londres, o Scotland Yard, investigará varias reuniones supuestamente ilegales que se organizaron en la residencia del primer ministro, el 10 de Downing Street, durante los confinamientos para frenar la pandemia. La decisión se basa en información obtenida por la investigación de las reuniones a cargo de la funcionaria Sue Gray, que la envió a la Policía por ser posibles delitos.

La directora de la 'Met', Cressida Dick, anunció la decisión cuando comparecía, en la mañana del martes, ante la Asamblea del Ayuntamiento de Londres, que supervisa su labor junto al Ministerio de Interior. Hasta ahora, la Policía se había negado a investigar las reuniones, alegando que no había indicios de ilegalidad y que no quiere dedicar esfuerzos a casos antiguos de quiebra de las restricciones.

Tras el anuncio de la apertura de la investigación, los medios británicos recibieron información de que se aplazaba la publicación de los resultados de la investigación de Gray, prevista para esta semana. Horas más tarde, se desveló que el comité de Gray y Scotland Yard han acordado que se publiquen partes del informe que no afectan a la investigación de la Policía.

Dick afirmó ante la Asamblea de Londres que la investigación se centrará en «un número de eventos», que no especificó, que será «proporcionada» y que no se debe suponer que todos los casos terminarán con una multa, normalmente de unos 120 euros. No dio ningún plazo para la conclusión de la investigación, que podría incluir el interrogatorio de Boris Johnson.

El Parlamento esperaba el informe de Gray para decidir si contiene datos perjudiciales para el primer ministro, acusado de mentir al Parlamento sobre esas reuniones. Los portavoces de Johnson reiteraron su creencia en que no ha quebrado la ley y puntualizaron que «quienes sean requeridos cooperarán con la investigación de la Policía de la manera que se les pida».

El anuncio de Scotland Yard coincide con la revelación de que su entonces prometida, Carrie Symonds, invitó el 20 de junio de 2020 a 30 colaboradores de Johnson al salón donde se reúne el Consejo de Ministros y allí le entregó una tarta de cumpleaños, mientras los asistentes cantaban 'Happy Birthday'. El primer ministro estuvo allí unos diez minutos, según sus portavoces.

Las directrices del Gobierno sobre el confinamiento, aprobadas por el Parlamento y convertidas en ley, prohibían entonces organizar reuniones en espacios cerrados, salvo por alguna «necesidad razonable» de trabajo, y solo seis personas podían reunirse en espacios al aire libre. Seis miembros de la familia Johnson habrían celebrado el cumpleaños más tarde, con una barbacoa en el jardín.

Mayoría por la dimisión

La oposición laborista planteó un debate urgente en la Cámara de los Comunes. Diputados conservadores defendieron al primer ministro. El veterano Edward Leigh argumentó que no es el momento adecuado para concentrarse en las reuniones supuestamente ilegales: «Cuando Europa está al borde de la guerra y hay una crisis del coste de la vida, debemos tener un sentido de la proporción sobre la entrega de una tarta al primer ministro por sus empleados y en su oficina».

Otros diputados 'tories' expresaron una posición más crítica. Mark Harper pidió al Gobierno que mantenga al Parlamento informado sobre el posible interrogatorio de Johnson. El ministro que representaba al Ejecutivo, Michael Ellis, rechazó la petición, invocando la independencia de las operaciones de la Policía. Los laboristas pidieron la publicación de todo el informe de Gray.

Johnson informó después a la Cámara de los Comunes sobre la situación en Ucrania, que, según sus palabras, amenaza con provocar «la guerra más sangrienta en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial». Sus colaboradores estarían intentando convencer a diputados del grupo parlamentario de que no es el momento de poner en duda el liderazgo del país.

Según un sondeo de YouGov, el 62% de los británicos quiere que Johnson dimita. Pero el procedimiento para derribar a un primer ministro conservador demanda que 54 diputados pidan a un comité del grupo parlamentario que inicie los trámites para elegir a un nuevo líder. Diputados conservadores, con su nombre o sin identificarse, afirman a los medios británicos que la posición del primer ministro es insostenible.

Boris Johnson no dimitió en 'The Times' cuando se descubrió que se había inventado la cita de un historiador, y tuvo que ser despedido. Tampoco dimitió cuando, en el principio de su carrera parlamentaria, el entonces líder del partido, Michael Howard, descubrió que le había mentido. Ha hecho saber a su entorno que se presentará a una elección para nuevo líder si se suman las 54 cartas necesarias para iniciar su derrocamiento.