El español retenido 15 meses en Irán ya está en Madrid: «Ha sido muy duro»

Martes, 2 de enero 2024, 15:42 | Actualizado 20:54h.

Casi dos años después de que emprendiera su aventura de cubrir a pie los casi 7.000 kilómetros que separan Madrid de Catar, y tras pasar la mayor parte de ese tiempo en prisión, Santiago Sánchez Cogedor se encuentra de vuelta en España. «Ha sido muy largo, muy duro, pero estoy aquí, en mi país», ha resumido este martes a su llegada al aeropuerto de Barajas, donde una multitud -entre familiares, amistades y medios- le esperaban tras ser liberado hace dos días en Irán. Sánchez Cogedor fue arrestado el 2 de octubre de 2022 en la república islámica tras visitar en Saqqez la tumba de Mahsa Amini, la joven que había muerto poco antes bajo custodia policial después de su detención por llevar supuestamente el velo mal colocado.

El español, un fanático del fútbol, había salido el 8 de enero de 2022 de San Sebastián de los Reyes (Madrid) con destino a Catar, donde a finales de ese año se celebraba el Mundial. Su intención era realizar el camino a pie pero a unas semanas de terminarlo, cuando se hallaba en Irán, la aventura se convirtió en una pesadilla. Sánchez Cogedor ha aclarado en Barajas que las autoridades le acusaron de espionaje y que sobre su cabeza pesaba la pena de muerte por ese supuesto delito, dos extremos que hasta ahora no habían sido desvelados. Con ese horizonte, ha reconocido en el aeropuerto madrileño, donde se le ha visto muy sonriente, la estancia de quince meses en la cárcel resultó «muy dura». Ahora, tras la decisión del Gobierno de Teherán de devolverle la libertad, se encuentra «muy despistado».

En sus primeros minutos en España no ha querido dar grandes detalles sobre lo vivido durante su encarcelamiento aunque ha destacado que «no sabemos lo afortunados que somos por haber nacido en este país». «Me lo he comido con patatas», ha zanjado sobre el año largo que ha pasado en prisión. «Esas cosas son mías, porque guardar odio y rencor no es bueno», ha argumentado Sánchez Cogedor, el último español que Irán tenía en su sistema penitenciario después de que a principios de 2023 dejara en libertad a la activista gallega Ana Baneira Suárez, que también acabó retenida por participar en las manifestaciones por Mahsa Amini. Entonces, en total, fueron arrestados cuarenta extranjeros.

Nochevieja con el embajador

La familia de Sánchez Cogedor dejó de recibir noticias de él unas semanas antes de la inauguración del Mundial de fútbol en Catar. Su madre, Celia, ha contado este martes en Barajas que su hijo fue engañado para ir a la tumba de la joven Amini en un momento de gran tensión en Irán tras su muerte. Tanto ella como el propio Santiago han destacado la labor del embajador español en la república islámica, Ángel Losada, durante las conversaciones para su liberación: «Un auténtico fenómeno. Ha hecho un máster en negociación, es muy difícil negociar con estas personas». De hecho, el día que salió de prisión (31 de diciembre) pasó la Nochevieja con el delegado en Teherán y su familia, lo que ha definido como «una experiencia única, inolvidable».

El madrileño ha leído una carta escrita por los presos de la cárcel donde permaneció más de un año: «Nos enseñaste que se puede disfrutar de lo malo»

El madrileño ha comentado que «es probable que vuelva a Irán» aunque ha admitido que el propio embajador se lo ha desaconsejado. «Para que entendáis que no se puede decir que no, hay que dejar a las personas libres», ha señalado al aterrizar en Barajas, donde ha leído una carta escrita por los presos de la cárcel de Evin, donde estuvo recluido. «Aprendiste a ser feliz con poco, y ese poco lo compartías con los demás. Nos enseñaste que se puede disfrutar de lo malo, y que al final seguro que no es tan malo», le dicen los reclusos en el diploma que le han entregado y que firma el reo más antiguo de la prisión. «Aprobaste el examen de la paciencia y la soledad con tu fuerza interior, el respeto y la educación con tu constancia diaria», ensalzan. Unas palabras que quedarán en el recuerdo de Sánchez Cogedor sobre esta terrible experiencia.