Las ONG españolas piden donaciones económicas mejor que en especie

España se está volcando en la ayuda a Ucrania y perfila una colaboración en dos frentes. Por un lado, el Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas, prepara un plan de acogida para miles de refugiados del conflicto. Por otro, ONG de toda España, las más grandes y las más pequeñas, están enviando a la zona en conflicto materiales de primera necesidad y dinero.

La invasión rusa está provocando el mayor éxodo de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que el primer programa de acogida tendrá una capacidad para más de 6.000 personas, con plazas repartidas entre todas las comunidades. Escrivá dijo en una entrevista en RNEque el plan es «flexible» y que puede haber más acogimientos.

Hasta ahora, han llegado a España un número sin cuantificar de ucranianos, aunque la mayoría de ellos lo ha hecho de modo particular, o a través de algunas organizaciones, y se han instalado con familiares o amigos que ya residían aquí. Los que están huyendo ahora de la guerra pero no tienen vínculos con España llegarán a tres puntos de recepción, que se ubicarán en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Barcelona y Alicante, aunque la lista de las instalaciones de recepción podrá ampliarse. En estos lugares «conocerán sus derechos y se les entrevistará para conocer sus necesidades y se les derivará a los recursos más adecuados», explica Escrivá.

La directiva de protección temporal para la acogida ilimitada de ucranianos, aprobada por la Unión Europea la semana pasada, «simplifica todos los papeles y permite el acceso inmediato a trabajo y a todas las ayudas de protección internacional desde el primer momento», dijo el ministro. En concreto, la directiva europea concede un permiso de residencia y trabajo, facilita acceder a las prestaciones previstas, incluidas las médicas, y a los menores de 18 años les da derecho a acceder a la educación en las mismas condiciones que los nacionales del país de la UE de acogida.

Pero además, los españoles tienen otra puerta abierta para colaborar en paliar esta crisis humanitaria. El Ministerio de Migraciones recomienda canalizar la ayuda de la ciudadanía a través de las ONG que trabajan en la zona y desaconseja las donaciones en especie en los primeros momentos de la emergencia «al ser susceptible de saturar las capacidades logísticas de los actores humanitarios».

El ministerio cita tres organizaciones internacionales que están trabajando en Ucrania (la Federación y el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Agencia de Naciones Unidas para Coordinación en Asuntos Humanitarios. Contribución a través del Fondo Humanitario para Ucrania (OCHA) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), pero también ONG españolas que están en el terreno y que se encuadran en la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo de España (https://coordinadoraongd.org/2022/03/como-apoyar-a-las-ongd-espanolas-en-ucrania/).

Tanto el ministerio como las ONG hacen algunas recomendaciones antes de comenzar a colaborar porque «la buena voluntad no es suficiente». En un decálogo, las entidaes explican, por ejemplo, que los problemas se mantendrán durante mucho tiempo y que no hay que precipitarse: «Tu ayuda no es urgente; será válida durante mucho tiempo». También aconsejan contactar primero con entidades ucranianas de cada ciudad y sobre todo, subrayan que es mejor donar dinero que otros bienes. ¿Por qué? «Los bienes donados en especie en España pueden no ser adecuados a las necesidades de la población y a la situación humanitaria y logística en el terreno» y además, «pueden suponer costes y dificultades administrativas logísticas adicionales –necesidad de embalaje, trámites aduaneros suplementarios, fecha caducidad en alimentos y medicamentos, etc.– para las ONG y administraciones públicas que los gestionan».

Finalmente, ante la avalancha de ofrecimientos, las ONG españolas recuerdan que «en momentos de conflictos y crisis humanitarias la adopción de niños y niñas no es una opción». «Es muy difícil determinar en qué situación familiar se encuentran y, por tanto, los esfuerzos se centran en atenderles en el propio terreno y en reagruparles con su familia», subrayan.