España lidera un proyecto para sacar 8.000 toneladas de grano de Ucrania

Putin dice que Rusia «no tiene nada en contra» del ingreso de Ucrania en la UE

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este viernes que su Gobierno no tiene objeciones al posible ingreso de Ucrania en la Unión Europea. «No tenemos nada en contra. No es un bloque militar, sino político, a diferencia de la OTAN. Es el derecho de cualquier país a unirse a asociaciones de carácter económico», dijo el mandatario en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que ha reunido a representantes de Asia, África y América pese a las sanciones internacionales. Putin añadió que será Bruselas quien determine si le interesa acoger a un país «que necesitará grandes subsidios que otros miembros de la UE podrían no estar dispuestos a conceder». Según el líder ruso, Kiev y la población ucraniana deberían también valorar si si les conviene formar parte de una asociación «donde corren el riesgo de convertirse en una semicolonia».