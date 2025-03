Renuncian a la búsqueda de los dos alpinistas vascos, sepultados en una grieta de 15 metros en la Patagonia Argentina da por muertos al escalador vizcaíno Iker Bilbao y la guipuzcoana Amaia Agirre y no saldrá al rescate al considerar que no hay opciones de supervivencia y entraña un riesgo «altísimo»

FERNANDO J. PÉREZ | JOSU GARCÍA Sábado, 21 de enero 2023, 12:00 | Actualizado 19:18h.

No habrá misión de búsqueda. Las autoridades argentinas dan por muertos a los escaladores vascos Amaia Agirre e Iker Bilbao. Ya no les consideran desparecidos ... y no saldrán a su rescate porque han pasado demasiadas horas y porque es «muy peligroso» acercarse a la zona, toda vez que las temperaturas son elevadas y hay un alto riesgo de avalanchas.

La noticia la ha dado la Federación de Montaña (Fedme) mediante un comunicado. En el escrito, publicado a media tarde de este sábado, aseguran que la Comisión de Auxilio de El Chaltén les ha transmitido que Iker y Amaia se encuentran en una grieta de, al menos, 15 metros de profundidad y que están sepultados. Afirman los rescatistas argentinos que «pasadas 12 horas desde el sepultamiento, las posibilidades de sobrevida se reducen drásticamente» (realmente han pasado más de 48 horas). La Fedme también ha informado de que no hay medios aéreos disponibles en la zona. A esta situación añaden el elevado riesgo que correrían los integrantes de una posible misión de búsqueda, dado que las temperaturas siguen siendo altas y el riesgo de aludes persiste. No se espera que la situación mejore hasta el lunes. El lugar en el que supuestamente han quedado Amaia e Iker es también muy complicado, puesto que es una grieta de 100 metros de largo por ocho de ancho y con una profundidad de 15 metros hasta el tapón de nieve. Pero es posible que la hendidura sea mucho mayor, ya que ese tapón puede ceder en cualquier momento. Las autoridades argentinas aseguran que se pidió a los miembros de otras expediciones que pasaban por la ruta que revisarán la citada grieta. Al parecer, nadie halló indicios de vida. Los alpinistas Iker Bilbao, nacido en Durango y residente en Abadiño, y Amaia Agirre, guipuzcoana de Urnieta, fueron sorprendidos por una avalancha en su descenso de la cumbre del Fitz Roy, de 3.405 metros de altitud. Un tercer alpinista que formaba parte de la cordada, Josu Linaza, de Igorre, pudo escapar al alud y fue el encargado de dar la voz de alarma en el cercano pueblo de El Chaltén. Tras conocer los detalles del accidente, la Comisión de Auxilio de El Chaltén, organismo responsable de los rescates en la zona, indicó ayer que no hay esperanza de encontrar con vida a los dos escaladores. Además, considera que tampoco se dan las condiciones de seguridad suficientes para enviar un equipo de salvamento debido a las altas temperaturas existentes en la zona, con la isoterma 0º a 4.000 metros, que probablemente fueron el detonante de la avalancha. Hoy mismo hacía demasiado calor (entre 2 y 9 grados) lo que provoca que la nieve se derrita. La propia Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), a cuyo equipo femenino de alpinismo pertenece Amaia Agirre, consideraba ayer «desalentadoras» las noticias que llegan desde Patagonia. El accidente ocurrió el jueves por la mañana durante el descenso tras haber coronado los 3.405 metros de este pico, uno de los emblemas de la Cordillera Patagónica, en el extremo sur de Los Andes. Los tres alpinistas, con amplia experiencia en la alta montaña, habían escalado el Fitz Roy por la vía Afanassieff y descendido en rápel los tramos más técnicos. Se encontraban ya prácticamente a pie de vía, bajo la conocida como Brecha de los Italianos y cerca del glaciar, recogiendo las cuerdas y el resto del material, cuando oyeron un estruendo sobre sus cabezas. Para cuando se quisieron dar cuenta tenían el alud encima. A Iker Bilbao y Amaia Agirre les arrolló y arrastró hasta una grieta cercana, donde también cayó el grueso de la avalancha. Josu Linaza logró escapar sano y salvo de la cascada de nieve y rocas e inmediatamente intentó ayudarles aprovechando sus conocimientos como guía de alta montaña, pero prácticamente todo el material había desaparecido arrastrado también por el alud, así que al cabo de una hora de búsqueda infructuosa de sus compañeros decidió descender hasta El Chaltén y dar la voz de alarma. De Durango y Urnieta Amaia Agirre, nacida en Urnieta, es una experta montañera con un alto nivel técnico, una de las mejores alpinistas de España. Formó parte del Equipo Femenino de Alpinismo de la Federación Aragonesa y en la actualidad lo es del equipo de la Federación Española. Iker Bilbao, por su parte, es natural de Durango y vive en Abadiño y también tiene una amplia experiencia en la alta montaña. Completaba la cordada Josu Linaza, otro experto montañero natural de Igorre. Guía de alta montaña y barrancos y técnico Deportivo Superior en Alta Montaña, desarrolla su actividad entre los Pirineos en invierno y Chamonix en verano, y ha abierto y equipado más de 50 vías a lo largo de su vida. El Fitz Roy o cerro Chaltén es un pico de 3.405 metros de altitud que tiene ganada su fama de ser una de las montañas más difíciles e inhóspitas del mundo. Está situada al este del campo de hielo Patagónico Sur en la frontera entre Argentina y Chile, cerca del pueblo de El Chaltén, que convierte en un auténtico campo base de la montaña. Varias expediciones vascas Estos meses del verano austral son la temporada alta de escalada en la zona, que acoge a centenares de alpinistas dispuestos a escalar los numerosos picos que se concentran en este paraíso de roca vertical en el que se localizan otros picos emblemáticos como el Cerro Torre, la Torre Egger o las Torres del Paine. De hecho, son varias las expediciones vascas que se encuentran en estos momentos en el lugar y que en cuanto han tenido noticia de lo sucedido se ofrecieron para ayudar en las labores de rescate. La vía Afanassieff, por la que los tres alpinistas vascos habían escalado la montaña, es la más larga de todas las existentes en el Fitz Roy y está considerada como una de las más difíciles precisamente por su longitud, 1.600 metros con dificultades técnicas de 6a en escalada en roca y A2 en hielo. Discurre por la vertiene noroeste de la montaña y fue abierta en 1979 por los franceses Jean y Michel Afanassieff, Guy Abert y Jean Fabre. Hubo que esperar 27 años (2006) para ver su primera repetición. Aunque en sus primeras ascensiones se empleaban varias jornadas en completarla, hoy en día «se escala en non stop en un día», explica Eneko Pou, perfecto conocedor de la montaña.

