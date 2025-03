El único senador negro entre los republicanos se lanza a la carrera presidencial de EE UU

Uno sabe que el candidato tiene pocas posibilidades de triunfar cuando Donald Trump le da la bienvenida a la arena electoral y hasta le alaba. « ... Buena suerte al senador Tim Scott al entrar en la competición de las primarias del Partido Republicano», tuiteó el expresidente poco después del que el único senador negro entre los republicanos de EE UU lanzase este lunes su candidatura. «Tim es un gran paso por encima de Ron DeSanturrón, que es completamente inelegible», añadió.

Se refería a Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que también se espera que haga su anuncio esta misma semana. De acuerdo a su tradición, Trump le pone motes despectivos a sus competidores. Cuantas más posibilidades tengan de convertirse en serios rivales, más duros son los ataques del expresidente. DeSantis es, hasta ahora, el siguiente en las encuestas a candidato presidencial del Partido Republicano, pero a gran distancia del empresario.

Al senador Scott le deseó suerte dos veces en un post de tres líneas en TruthSocial , donde alabó el proyecto de 'Opportunity Zones' que impulsara el senador de color para ofrecer incentivos fiscales a inversores en barrios mayoritariamente afroamericanos. Por supuesto, Trump se atribuyó parte del mérito del plan, que calificó de «altamente exitoso».

Scott se cuidó mucho de atacar al expresidente para no convertirse en su enemigo ni antagonizar a sus seguidores. De hecho, retomó su promesa de construir un muro en la frontera, que en Texas no ha impedido cifras récord de inmigrantes, decidido a dar la guerra a los cárteles que trafican fentanilo y poner «al mayor ejército del mundo a luchar contra esos terroristas».

Del algodón al Senado

El senador de Carolina del Norte se presenta como «el candidato que más teme la izquierda» porque cree que su historia «desmonta sus mentiras». Según él, no hay racismo en EE UU y pone como prueba el hecho de que su familia haya pasado de las plantaciones de algodón al Senado. «Mi abuelo me dijo: 'Hijo, puedes estar amargado o ser mejor, pero no puede ser las dos cosas'», entonó. «Él eligió el patriotismo por encima del victimismo. Se enfocó en mirar por el cristal de delante, en lugar de por el espejo retrovisor, y por eso hoy soy la prueba viviente de que Estados Unidos es la tierra de las oportunidades y no la tierra de la opresión».

Su discurso de este lunes tenía como blanco al presidente, Joe Biden, al que acusa de haber puesto al país en retirada ante competidores como China. También parece apelar al republicano moderado que no se identifica con el discurso supremacista y beligerante de Trump pero quiere un candidato que le haga sentirse bien consigo mismo y con su país. Las guerras culturales entre los que quieren enseñar en los libros de Historia el pecado capital de Estados Unidos y los que quieren ocultarlo y terminar con la discriminación positiva y el 'Black Lives Matter' serán parte de esta campaña. Scott podría ser un buen candidato republicano frente a Biden, pero antes tendrá que vencer a Trump en primarias y no parece dispuesto a atacarle.