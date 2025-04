Trump suma un nuevo revés electoral antes del anuncio de su candidatura

MERCEDES GALLEGO Corresponsal. Nueva York Martes, 15 de noviembre 2022, 22:01 Comenta Compartir

Si la política interna de Estados Unidos resulta confusa vista desde fuera, este martes se redobló la apuesta. Con el Partido Republicano a punto de tomar control de la Cámara Baja, el diputado ultraconservador de Missouri, George Hawley, calificaba el resultado de las elecciones de «funeral». Sin embargo, los demócratas, que previsiblemente han perdido esa Cámara y con ella el puesto de portavoz que ostenta Nancy Pelosi, celebran con algarabía la victoria de uno de los suyos como gobernadora de Arizona.

Es cuestión de expectativas, pero también de fondo. Nunca antes este puesto había significado tanto. A ella le corresponderá poner la última firma de ese estado tan disputado en las elecciones presidenciales de 2024, para las que Donald Trump tenía previsto anoche anunciar su candidatura. La opción que tenían por delante los votantes de Arizona el martes de la semana pasada era entre la secretaria de Estado, Katie Hobbs, que aguantó todas las presiones para no certificar los resultados de 2020, o la negacionista Kari Lake, una presentadora de televisión que arrancó una página del trumpismo y se convirtió en la favorita del expresidente. Su nombre se rumorea para ser su segunda de abordo cómo vicepresidenta en la próxima papeleta electoral.

Cuando el candidato trumpista al Senado, Blake Masters, acabó concediendo durante el debate que no había visto pruebas de que al expresidente le robaran las elecciones hace dos años, Trump le llamó de inmediato para aleccionarle. «Mira a Kari. Está ganando con muy poco dinero. Si le dicen cómo está su familia, ella contesta «las elecciones estaban amañadas y las robaron», le instruyó. «Perderás si eres débil».

Masters le prometió que no lo sería y redobló sus denuncias de corrupción, que sumó al «coladero» de la frontera y al apoyo a las armas. Ambos perdieron, aunque el resultado fuera tan ajustado que ha llevado una semana demostrarlo. «La democracia valía la espera», tuiteó Hobbs al saberse vencedora. Por el contrario, su rival no ha querido conceder la derrota. «La gente de Arizona sabe reconocer un cuento chino cuando lo ve», tuiteó Lake.

El triunfo de la verdad

Lo que se celebraba este martes en Estados Unidos no era la victoria de un partido sobre otro en un estado sureño y desértico. Era el triunfo de la verdad sobre el 'fake news', de la democracia sobre el insurreccionismo y de los buenos modales sobre los atorrantes. Como Trump, Lake utilizó a los medios de comunicación y periodistas como un saco de boxeo con el que caldeaba los ánimos de sus seguidores. Les atemorizó continuamente con «la invasión» de la frontera, amenazó con no reconocer los resultados si no le daban la victoria, prometió cambiar las leyes electorales para dificultar el voto de las minorías, arengó a las masas con «clavar una daga» en el corazón de «la maquinaria de John McCain», un querido senador republicano ya fallecido, y ridiculizó a sus rivales con crueldad. Era un agente del caos y, como tal, lo que estaba en juego era la cordura.

La mujer que será gobernadora optó por ignorarla y ni siquiera participó en un debate para no dar plataforma a su cacareo de ultraderecha. Prefirió tender la mano a todos los sectores de la sociedad, porque «en un momento de división como éste, importa mucho más lo que nos une», repitió.

Su victoria por menos de un punto puede parecer pírrica desde fuera, pero con la galopante inflación, la crisis energética, el caos en la frontera y el tradicional desgaste que sufre el partido en el poder durante las elecciones de mitad de mandato, lo que ha ocurrido es «un funeral» para el Partido Republicano, como dijo el ultraderechista diputado de Missouri que, junto con Trump y su arquitecto Steve Bannon, recorrió el estado para apoyarla.