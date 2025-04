Trump se lanza a la música y graba una canción con los presos del asalto al Capitolio El expresidente de EE UU colabora con una veintena de reclusos en un tema titulado 'Justice for all' que suma ya miles de escuchas en las plataformas online

La capacidad de Donald Trump para sorprender al mundo parece no tener limites. La última prueba es su colaboración en una canción grabada por una ... veintena de presos que participaron en 2021 en el asalto al Capitolio y que suma ya miles de escuchas en diferentes plataformas. El tema titulado 'Justice for all' (Justicia para todos) dura poco más de dos minutos y las ganancias que genere el 'hit', que amenaza con ser un éxito entre los acérrimos seguidores del expresidente, irán a parar a las familias de las personas condenadas y encarceladas por el suceso de hace dos años.

La participación de Trump, que se ha postulado ya como candidato por el Partido Republicano para los comicios de 2024, consiste en la lectura del juramento a la bandera, que se intercala en la canción en la que los presos interpretan 'The star-spangled banner', el himno nacional de Estados Unidos. El expresidente grabó su parte, expresamente para este tema, hace un par de semanas en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. La banda nacida en la cárcel de Washington D.C. se autodenomina 'J6 Prison Choir' (Coro de la Prisión 6 de enero, por la fecha del asalto) y termina con los reclusos al grito de «¡Estados Unidos!». Los presos, que cantan el himno nacional todas las noches, grabaron su parte con un teléfono móvil hace un mes en la cárcel y, de hecho, la carátula del single es una celda con una pequeña ventana tras la que se ve la bandera norteamericana. El tema 'Justice for all', señala 'Forbes', habría sido producido por un conocido artista aunque su identidad no ha trascendido por ahora. La colaboración de Trump con el grupo de reclusos en este 'hit' coincide con el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos de que el antecesor de Joe Biden podría ser demandado por haber incitado a tomar el Capitolio. En el asalto fueron detenidas más de 700 personas y, además, murieron otras cinco. El salto a la música de Trump, según personas cercanas al líder republicano, no formaría parte de su campaña para volver a convertirse en candidato a ocupar la Casa Blanca. Un objetivo que el pasado sábado le llevó a pronunciar un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora en el que se presentó como el «único» que puede prometer que evitaría una Tercera Guerra Mundial.

