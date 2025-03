Trump y Pence vuelven a Washington dispuestos a regresar a la Casa Blanca

mercedes gallego Corresponsal. Nueva York Martes, 26 de julio 2022, 22:13 | Actualizado 23:39h. Comenta Compartir

Se fue malhumorado y con el puño en alto, pero este martes volvió con una sonrisa, aclamado por sus leales. Desde el día en el que medio mundo respiró de alivio al verle subir al helicóptero Marine One, Donald Trump no había vuelto a poner un pie en la capital del país. Año y medio después, la convención del think tank que ha convertido en doctrina política su nacionalismo de America First Institute le dio la oportunidad de volver a tomar el micrófono en Washington DC.

Le rodeaban los mismos acontecimientos con los que se marchó. La comisión que investiga la insurrección del 6 de enero terminó la temporada de audiencias públicas el jueves con las revelaciones más devastadoras: queda demostrado, fuera de toda duda, que durante más de tres horas Trump no movió un dedo para frenar la violencia que tuvo en jaque al Capitolio. Ese día murieron cuatro de sus seguidores y 140 agentes resultaron heridos. En los siguientes, cinco agentes fallecieron por las heridas físicas o emocionales (cuatro se suicidaron). Mientras, el comandante en jefe veía la televisión.

«Donald Trump carecía del valor para actuar», le atacó el lunes el presidente Joe Biden, que raramente habla de su predecesor. «No se puede ser pro insurrección y pro policía a la vez», lapidó en un discurso a la Conferencia Ejecutiva de la Organización Nacional de Agentes del Orden Afroamericanos.

Las encuestas dicen que las explosivas audiencias públicas han cambiado pocas mentes –solo el 7% de los republicanos cree ahora que fue más serio de lo que pensaban, según la encuesta de la Universidad de Suffolk para el USA Today- pero el viernes los periódicos del grupo de Rupert Murdoch se distanciaron por primera vez del expresidente. «El silencio de Trump es lo más incriminatorio», titulaba en su editorial el 'New York Post', favorito de sus seguidores. El rotativo sigue sin estar convencido de que Trump incitase la violencia de ese día, pero cree que «en días recientes ha quedado claro como el cristal que Trump no movió un dedo para frenar la violencia que siguió», a pesar de que era el único que podía hacerlo. «Fue una provocación silenciosa», concluyó. «Su único foco ese día era encontrar cualquier medio para impedir la pacífica transición de poder, sin importarle las malditas consecuencias. No hay otra explicación».

Quien esperase una disculpa este martes del exmandatario, es que no lo conoce. Trump sigue centrado en recuperar el poder y, según todas las fuentes cercanas a él, ha decidido volver a presentarse a las elecciones en 2024. La única duda es cuándo lo anunciará. Los barones del Partido Republicano quieren que espere hasta después de las elecciones legislativas de noviembre, como manda la tradición, pero Trump arde en deseos de recuperar la atención de las cámaras. El magnate cree que cuanto antes lo anuncie, mayor será su ventaja. Y si los tribunales van a por él en plena campaña, siempre podrá alegar que es una maniobra del sistema para impedirle volver al poder.

El aparato del partido teme que la vuelta de Trump cambie el curso de las elecciones con las que esperan recuperar el control del Congreso. El terreno es propicio. Con la inflación batiendo récords de los últimos 40 años, el precio de la gasolina por las nubes y la popularidad de Biden entre las más bajas de la historia, lo último que quieren es cambiar el foco de la conversación.

«Mirar hacia adelante»

Para eso, «para mirar hacia adelante en vez de hacia atrás», llegó ayer a Washington en otro avión muy distinto el exvicepresidente Mike Pence, a quien Trump culpa de haber tenido que abandonar el poder por no haber impedido la certificación de los resultados electorales el 6 de enero de 2021. «¡Colgad a Mike Pence!», gritaba la turba mientras le buscaba por los pasillos del Capitolio. Ese día los miembros de su comitiva vieron la muerte tan cerca que incluso se despidieron de sus familiares y amigos por radio.

Kushner, yerno del expresidente, sufrió cáncer en la Casa Blanca Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, recibió tratamiento para combatir un cáncer de tiroides mientras trabajaba como asesor en la Casa Blanca, según informó el lunes el diario 'The New York Times'. Kushner planea publicar en agosto un libro de memorias sobre su paso por la Administración en el que revela que mantuvo en secreto su diagnóstico y posterior cirugía para extirpar el tumor. El marido de Ivanka Trump, la hija mayor del expresidente, fue una pieza clave durante el mandato de su suegro y estuvo involucrado en el proceso de paz en Oriente Próximo y las negociaciones comerciales con México y China.

Había casi tanta expectación por lo que Pence tenía que decir como por lo que diría el que fuera su jefe, pero si este último sigue aferrado a la teoría del fraude electoral, Pence solo quiere volver a la Casa Blanca de pleno derecho. Ambos se han cruzado por todo el país, desde Iowa hasta Arizona, haciendo campaña extraoficialmente mucho antes de anunciar sus candidaturas. Pence evoca el verdadero conservadurismo, llama a la unión del partido como fórmula necesaria para ganar las elecciones y se atribuye el mérito de haber nombrado los más de 300 jueces federales que, junto a los del Supremo, han hecho posible el fin de la sentencia que protegía el aborto y la pérdida de otras libertades progresistas.

«No creo que el presidente y yo discrepemos en la agenda, solo en el foco que le ponemos», dijo ayer conciliador. «Las elecciones tratan del futuro, yo no me quedaré atrapado en el pasado», prometió. Eso se lo deja a Trump y a la elección de los votantes.