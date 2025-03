Las 70 mentiras de Trump: de los inmigrantes que se comen a las mascotas a los abortos a los 9 meses

En un debate, más aún en uno presidencial, las anécdotas se suceden. Y también las mentiras. Si alguien se llevó la palma entre el cara ... a cara que protagonizaron esta madrugada Kamala Harris y Donald Trump fue sin duda este último. El expresidente de Estados Unidos llegó incluso a hacerse eco del bulo esparcido en redes sociales en el que se afirma que inmigrantes haitianos están «comiéndose» a las mascotas de los residentes de la ciudad de Springfield (Ohio).

«Millones de personas llegan a nuestro país procedentes de prisiones y cárceles, de instituciones mentales y manicomios. (...) Se están apoderando de las ciudades. Están tomando edificios. Están entrando violentamente. (...). En Springfield, se están comiendo los perros, la gente que entró, se está comiendo los gatos, se está comiendo las mascotas de la gente que vive allí», espetó Trump. Sus palabras, que provocaron una carcajada de la su contrincante demócrata, fueron corregidas en pleno directo por los periodistas de ABC News, que citaron a las autoridades de la ciudad de Springfield al afirmar la falta de «informaciones creíbles» al respecto.

Eso no impidió que el magnate insistiera en que el país está sufriendo una oleada de «delicuencia migrante» y achacara la criminalidad a la permisividad en la frontera por parte de la Administración de Joe Biden. Harris, por su parte, ha destacado que en el pasado ha «procesado a organizaciones criminales transnacionales por tráfico de armas, drogas y seres humanos», y ha recordado el proyecto de ley presentado ante el Congreso por los demócratas para reforzar la frontera con más agentes fronterizos.

Que los inmigrantes se comen a las mascotas de sus vecinos no fue la única mentira que soltó Donald Trump. El 'New York Times' ha llegado a contabilizar hasta setenta en hora y media que duró el debate. Dijo que no tuvo «nada que ver» con el asedio al Capitolio, pese a que se enfrenta a cargos federales por delitos graves de conspiración para revocar las elecciones de 2020. También afirmó que «no hay ningún solo miembro del ejército de EEUU que esté en servicio activo en una zona de combate, en ninguna guerra alrededor del mundo, por primera vez en este siglo». Y, pese a que no hay tropas que luchen en Irak y Afganistán, miles de soldados estadounidenses se han vuelto envueltos en hostilidades en Oriente Medio desde los ataques de Hamás del 7 de octubre. Cabe señalar, además, que tres militares destinados en Jordania murieron en enero a causa de un dron de ataque, y dos Navy Seals se ahogaron a principios de febrero durante operaciones contra los hutíes. Las milicias respaldadas por Irán también han atacado repetidamente a las fuerzas en Irak y Siria.

Ni Estados Unidos tiene la peor inflación de su historia, tal y como señaló -fue más alta en los 70 y 80- ni el «crimen está por las nubes». Según recoge el 'New York Times', si bien hubo un aumento de la delincuencia durante la pandemia, varios estudios han demostrado que los delitos violentos ahora han disminuido en el país al nivel más bajo en décadas. Los delitos violentos fueron más altos en 2020, con Trump, que con el presidente Biden. La tasa fue de 380,7 por cada 100.000 personas en 2022, según los datos de las agencias policiales. El análisis preliminar del FBI sugirió que los delitos violentos disminuyeron un 15,2 por ciento en el primer trimestre de 2024 con respecto al mismo periodo en 2023.

Otra de las mentiras -ya recurrente- que se llevó la palma fue el mensaje de Trump sobre el aborto. En el debate con Harris insistió en que se producen en el noveno mes de embarazo. La realidad es que menos del 1% de los abortos se practican pasadas las 21 semanas, y cuando estos abortos tienen lugar, suelen producirse en casos de emergencia médica o de anomalías fetales. El magnate fue más allá al sugerir que los abortos se llevan a cabo después del nacimiento. Eso sería infanticidio, y es ilegal en los 50 estados.