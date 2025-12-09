HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump ha renovado los ataques verbales a sus tradicionales aliados europeos. AFP

Trump ve a Europa como un grupo de «naciones en decadencia» dirigido por líderes «débiles»

El presidente estadounidense renueva en una entrevista con 'Político' sus desplantes hacia una UE que avanza en la «mala dirección» e insta a Zelenski a convocar elecciones en Ucrania si quiere hablar de «democracia»

M. Pérez

Martes, 9 de diciembre 2025, 15:03

Comenta

El presidente Donald Trump considera a Europa como un grupo de naciones «en decadencia» dirigidas por líderes «débiles». Así lo expresa en una entrevista publicada ... en 'Politico', el poderoso medio estadounidense de referencia internacional, donde el líder republicano se despacha a gusto y sella su menosprecio sobre el histórico aliado de Estados Unidos. «Creo que Europa no sabe qué hacer», apostilla Trump en una reafirmación del dibujo que él hace del liderazgo de la UE, errático y «en mala dirección».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  2. 2 Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer
  3. 3

    Todas las entradas y salidas a Badajoz por la A-5 están abiertas
  4. 4

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»
  5. 5 Condenan a una mujer tras agredir en Plasencia a una compañera de trabajo por la custodia de su mascota
  6. 6 Un acertante de La Primitiva se lleva más de 93.000 euros este lunes
  7. 7

    Los coches eléctricos tampoco podrán entrar en la ZBE de Cáceres sin tarjeta de residente
  8. 8 Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública
  9. 9 Guardiola insiste en el machismo de Abascal: «No debe ver bien que haya mujeres que lideremos»
  10. 10 El restaurante italiano más aclamado de Badajoz amplía su oferta: abre un nuevo y exclusivo local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Trump ve a Europa como un grupo de «naciones en decadencia» dirigido por líderes «débiles»

Trump ve a Europa como un grupo de «naciones en decadencia» dirigido por líderes «débiles»