Trump, convencido de que la victoria está garantizada, busca ya un margen aplastante

De Santis y Haley, rivales del candidato en las primarias, intervienen en Milwaukee para dar imagen de unidad

Es la hora de la unidad. Cada cuatro años, el objetivo de las convenciones políticas es aglutinar al partido en torno al candidato, que probablemente ha desangrado a las bases durante la lucha de primarias. Toca hacerlo públicamente, frente a las pantallas de todo el país.

En la delegación de Ohio, que sienta en segunda fila de la convención al no ser ya un estado bisagra decisivo para las elecciones, sino sólidamente republicano, no muchos conocen a J.D. Vance personalmente, porque el delfín de Trump se abrió paso en las primarias del partido por encima de otros candidatos con más pedigrí.

En susurros, uno de estos delegados confiesa qué votó por Nikki Haley, la exembajadora de Trump en la ONU que prolongó las primarias, aglutinando a los anti Trump. «Pero por favor no lo cuentes, me echarían de aquí», suplica este delegado, que pide hablar desde el anonimato. No hay sitio para disentir en el partido de Trump. Haley y el otro rival fuerte de Trump en las primarias, el gobernador de Florida, Ron de Santis, subieron anoche al escenario para reforzar la imagen de unidad que necesita el magnate de cara a las generales de noviembre a cambio de ser admitidos de vuelta al redil. Ambos han tenido que liberar a sus delegados para que puedan votar unánimemente por Trump. Su misión ahora es reconciliar a sus seguidores con el futuro presidente, para que se cuadren en las urnas sin resentimiento.

«Tengo la sensación de que ya ha ganado», confiesa Thomas Raveret, un demócrata de Milwaukee con un título de Ciencias Políticas, que estos días observa con resignación la convención del partido conservador en su ciudad. Ese sentimiento de desánimo, a tres meses de las elecciones, se ha instalado entre los demócratas, desmoralizados tras la pésima actuación del presidente Joe Biden en el debate con Trump del 27 de junio, su negativa a ceder la candidatura a otro aspirante más joven, y la empatía desatada por el intento de asesinato contra Trump, que ha elevado su perfil. La actualidad tampoco les favorece. «Trump = Prosperidad / Biden = Inflación», decían los carteles de la primera noche de la convención. Este martes tocaba hablar de inmigración, y los números no eran más favorables.

Esta semana los demócratas reanudarán en televisión los ataques contra Trump que retiraron el sábado por el atentado, pero tendrán que repensar cómo seguir atacándole en un momento que demanda corrección. Sin embargo, Vance será el perro de presa de Trump, que podrá ir contra ellos enseñando colmillos, mientras el magnate queda de conciliador, con las manos limpias frente al electorado.