Trump carga contra los transgénero y promete «cerrar las fronteras» en su primer día en la Casa Blanca

«Un pequeño adelanto de la revolución del sentido común» que traerá su Administración. Así definió el domingo Donald Trump su extenso discurso en el ... que reiteró sus promesas habituales para su regreso a la Casa Blanca y dibujó las líneas maestras de su segundo mandato. Cerrar las fronteras, bajar impuestos, poner fin a las regulaciones federales, procesar a sus rivales demócratas y «acabar con la locura transgénero». En definitiva, «detener la ideología 'woke'».

Con su victoria electoral del 5 de noviembre, el magnate asegura que se ha iniciado una «era dorada en Estados Unidos», mientras describe a sus adversarios como «desconcertados». «Terminaremos con la ocupación y el 20 de enero será el día de la verdadera liberación del país», pronunció Trump este domingo ante miles de personas en la conferencia conservadora AmericaFest celebrada en Fénix.

En su línea, Trump centró gran parte de su discurso en la inmigración. Volvió a acusar sin pruebas a otras naciones de vaciar sus «manicomios» y prisiones en EE UU, a la vez que se comprometió a expulsar del país a todo aquel que haya entrado de forma ilegal. «En mi primer día firmaré una serie histórica de órdenes ejecutivas para cerrar nuestra frontera», dijo entre grandes aplausos de la audiencia. «Entonces comenzaremos la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos».

A pesar esa rotundidad, el presidente electo no ha entrado en detalles ni ha aclarado quiénes serían deportados ni cómo ni cuándo, pero ha prometido designar a los cárteles de la droga mexicana como organizaciones terroristas. «Los que operen en suelo estadounidense serán desmantelados, deportados y destruidos», dijo en declaraciones recogidas por el diario 'The New York Times'.

«Acabar con la locura transgénero»

Otro de los grandes temas de la noche fue el colectivo transexual. «Vamos a acabar con la locura transgénero y la mutilación de niños», en una clara referencia a la cirugía de afirmación de género. Asimismo, su vuelta al poder «mantendrá a los hombres fuera del deporte femenino» y la política de su Administración será que «haya sólo dos géneros: los hombres y las mujeres». Lanzó también dardos contra los programas de diversidad, equidad e inclusión en instituciones públicas y privadas, que apuesta por prohibir porque, en su opinión, los estadounidenses creen en la «meritocracia». «Lo 'woke' tiene que acabar», enfatizó Trump.

Ampliar El público siguió atento el discurso de Trump. AFP

En su discurso de 75 minutos, el republicano tuvo tiempo para deshacerse en elogios con sus candidatos para el gabinete y se jactó de que un «efecto Trump» ya estaba mejorando la situación de Estados Unidos. Y en el plano de la política exterior, reiteró su promesa de poner fin a la guerra en Ucrania y dejó caer que el presidente ruso, Vladímir Putin, le habría dicho que quiere reunirse con él «lo antes posible».

Ante los comentarios que otorgan a Elon Musk el título de «Presidente Musk» por su influencia, que promete mover los hilos como ya se ha podido observar en las maniobras alrededor del pacto para evitar el cierre del Gobierno, el líder republicano hace chanza de ellos. «Eso no va a suceder. Él no va a ser presidente. Estoy a salvo. ¿Sabes por qué? No puede serlo. Él no nació en este país».