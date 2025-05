El Servicio Secreto «fracasó» porque dejó una «línea de visión directa» entre el tirador y Trump

«No se dejen distraer por quienes nos juzgan sin haber estado allí», dice la jefa del departamento

«En los próximos días, el Servicio Secreto se enfrentará a elogios y críticas. No se dejen distraer por quienes no estuvieron allí y aun así siguen juzgando», aconsejó este lunes a sus subordinados la directora del departamento, Kimberly Cheatle, a medida que arreciaban las críticas por los aparentes errores en la protección de Donald Trump. La responsable añadió que se siente «orgullosa» de sus agentes mientras le comienzan a llover las peticiones de dimisión. La analista de seguridad Juliette Kayyem, asesora de la CNN, consideró que Biden debería «licenciarla» porque «tenía un trabajo que hacer y fracasó». Un alto cargo de Seguridad Nacional del Gobierno de Obama reprochó que los escoltas no hubieran evacuado de inmediato a Trump del escenario y le dejaron que se calzara los zapatos y levantara desafiante el puño. Esta escena ha sido analizada por varios expertos, en cuya opinión hubiera sido un blanco posible de haber existido un segundo pistolero.

La polémica añade presión al Servicio Secreto, bajo la lupa desde la llegada de Cheatle en 2022 de la mano de Biden. La directora fue agente de este departamento y de la CIA durante 27 años, antes de convertirse en jefa de seguridad de una compañía de refrescos.

Los conservadores la critican por poner en marcha un programa de «diversidad» cuyo objetivo es que el 30% de los miembros del Servicio Secreto sean mujeres en 2030. La oposición cree que existe un problema de personal y que la escasez de candidatas ha obligado a contratar a profesionales valiosas pero que no cumplen los requisitos. Y en el mitin de Butler, todos estos críticos obtuvieron su propia munición. Los republicanos aducen que, en caso de necesidad, ninguna agente asignada a Trump se acercaba a la estatura necesaria para cubrir de las balas a un indidivuo de 1,90 metros.