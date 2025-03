«La sentencia contra Trump es una victoria de todas las mujeres», dice Carroll

«Ayer fue probablemente el día más feliz de mi vida». Así definió la escritora E. Jean Carroll en una aparición matinal en el programa ' ... Good Morning America' de la cadena ABC, la jornada del martes, cuando un jurado de Manhattan emitió el veredicto en su caso contra Donald Trump por violación y difamación. Tras años de bloqueo legal por parte del expresidente, Carroll logró por fin justicia por el asalto sexual que sufrió en un probador de los grandes almacenes neoyorquinos Bergdorf Goodman en la década de 1990. En el juicio civil Trump fue declarado culpable de abuso, pero no de violación. Una agresión que traumatizó a Carroll durante años y destruyó su reputación, y por la cual el jurado condenó a antiguo inquilino de la Casa Blanca al pago de 5 millones de dólares a la excolumnista de la revista 'Elle' por daños y perjuicios.

La periodista, de 79 años, señaló sentirse «fantástica» y satisfecha con el resultado del proceso. Preguntada sobre la repercusión política, Carroll afirmó no poder responder sobre ello porque el caso no era político. Pero, dirigiéndose a la potencial audiencia del programa de la noche señaló: «Donald Trump lo hizo, lo hizo; y cuando dice 'no, no, no', no es verdad». «La sentencia contra Trump es una victoria de todas las mujeres», dijo.

En otra entrevista concedida al programa 'Mañanas CBS', la abogada de Carroll, Roberta Kaplan, dijo que el abuso sexual «es un delito muy, muy serio en Nueva York. Y no es poca cosa». La letrada señaló haberse sorprendido con la rápida deliberación de menos de tres horas del jurado, que calificó de «velocidad de cohete», algo que puso de manifiesto el convencimiento de sus miembros a la hora de condenar a Trump.

Anuncio de apelación

El expresidente arremetió con su furia acostumbrada contra la escritora y el veredicto de culpabilidad a través de dos vídeos publicados en su plataforma social Truth Social, en los que calificó la decisión de «desgracia» y de ser una «farsa» por su «interferencia electoral». Aseguró que habrá apelación.

Satisfecha «Lo hizo, lo hizo; y cuando dice 'no, no, no', no es verdad», remarca la escritora y periodista

El veredicto a favor de Carroll ha permitido reivindicar a docenas de mujeres que durante décadas han denunciado a Trump por asalto sexual y comportamiento sexual inapropiado, una realidad que se asienta cada vez más entre el público y que empieza a tener repercusiones considerables en su candidatura presidencial para 2024.

Casi inmediatamente después del anuncio del fallo, una enorme presión se cernió sobre los ejecutivos de la cadena CNN en torno a un programa de encuentro de Trump con electores previsto para anoche en horario de máxima audiencia. Tras el veredicto, el programa dispararía los índices de audiencia de CNN, pero ampliaría la polémica.

La sesión, con público en directo y transmitido desde el St Anselm College en New Hampshire, uno de los primeros estados con primarias presidenciales, estuvo moderado por la presentadora de CNN, Kaitlan Collins, y en él Trump respondió a las preguntas de los votantes republicanos del Estado.

Además, el expresidente tiene una historia accidentada con la periodista Collins, que fue bloqueada por su administración en 2018 después de que la entonces corresponsal de la Casa Blanca hiciera preguntas «inapropiadas» a Trump en una conferencia de prensa. Un elemento que sin duda añade unos ingredientes que salpimientan los atractivos del programa.