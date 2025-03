El Senado de EE UU debatirá una ley para luchar contra la «codicia» del capitalismo

Mercedes Gallego Corresponsal. Nueva York Miércoles, 11 de diciembre 2024, 20:27 | Actualizado 20:54h. Comenta Compartir

La vuelta de Donald Trump al poder, con su 'Make America Great Again' (Hacer a EE UU grande de nuevo), no puede entenderse sin un ... malestar popular contra el sistema capitalista por no haber satisfecho las necesidades de la clase media. El ala más progresista del Partido Demócrata veía venir la ola hace tiempo. Por eso la senadora Elizabeth Warren, terror de las grandes multinacionales, reintrodujo el martes la Ley para la Responsabilidad del Capitalismo (The Accountable Capitalism Act), que hace seis años se adelantaba a su tiempo.

Se trata de una ley que promete agitar de nuevo los pasillos de Wall Street a su paso por los comités del Congreso que la debatirán. La propuesta legislativa obligaría a las compañías con ingresos anuales superiores a mil millones de dólares a obtener una licencia federal para operar. Esa licencia revocable exigiría que las corporaciones demuestren un compromiso con el bienestar colectivo, destinando al menos un 40% de los asientos en sus consejos de administración a representantes de los trabajadores. «El capitalismo en su estado actual es insostenible», afirmó con contundencia la senadora y excandidata presidencial cuando la presentó por primera vez. «Hemos construido un sistema que premia la codicia a corto plazo, a expensas del largo plazo. Esto tiene que cambiar». Muchos lo ven como una ley que acabaría con el capitalismo, pero Warren, que fue elegida por Obama para supervisar el rescate de la banca tras la crisis hipotecaria de 2009, cree que es más una fórmula para salvarlo. La legislación, que fracasó en 2018, no tiene posibilidades de salir adelante en el contexto actual, ya que el Partido Demócrata entregará en enero la mayoría de la Cámara Alta al Partido Republicano, pero relanza un debate que no pasará desapercibido, especialmente a la luz de la polémica desatada tras el crimen corporativo de Luigi Mangione, presunto asesino del consejero delegado de UnitedHealthCare, Brian Thompson. En los seis años transcurridos, líderes empresariales han considerado propuestas para redefinir el objetivo de las grandes empresas que alejen a los accionistas de ser el foco principal y se presenten más como parte de una economía que sirve a todos. «La historia nos juzgará» «La historia nos juzgará por las decisiones que tomemos hoy», advirtió Warren. «Podemos elegir proteger un sistema roto o trabajar para crear uno que funcione para todos». La senadora admitió que enfrentará «una oposición feroz», pero considera que el cambio «es necesario». En la década de los 80, las mayores empresas de EE UU destinaban menos de la mitad de sus beneficios al accionariado, reinvirtiendo el resto en sus propias operaciones, según un informe sobre la propuesta de ley proporcionado por la oficina de Warren al periódico 'The Guardian'. Sin embargo, en la última década, una parte creciente de los beneficios ha terminado en los bolsillos de los accionistas, dejando a los trabajadores y las inversiones de largo plazo en un segundo plano. Durante ese mismo período, la productividad de los empleados ha aumentado significativamente, pero los salarios reales del trabajador promedio apenas han mostrado incrementos modestos, mientras que la desigualdad de ingresos y riqueza ha alcanzado niveles alarmantes. «Los trabajadores son una de las principales razones por las que los beneficios corporativos están en auge, pero sus sueldos apenas han cambiado, mientras los accionistas acumulan fortunas», afirmó la senadora Warren en un comunicado sobre la propuesta. «Debemos responsabilizar a las grandes empresas por las decisiones que perjudican a los empleados y a los consumidores mientras llenan los bolsillos de sus inversores».

