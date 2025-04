San Francisco permitirá que la Policía despliegue robots con capacidad para matar

La Policía de San Francisco podrá desplegar robots con capacidad para matar. Así lo ha decidido el Ayuntamiento de la ciudad estadounidense, donde la Junta ... de Supervisores aprobó esta semana por ocho votos a tres contar con los equipos de desactivación de bombas, comunes en numerosos ejércitos y cuerpos policiales del mundo, para ser utilizados «en situaciones de emergencia», entre las que figuran los propios ataques terroristas. Los robots no tendrían capacidad de portar armas de fuego, pero sí podrían transportar explosivos.

No es que la Corporación municipal pretenda convertir San Francisco en el escenario de 'Robocop' o 'Terminator'. En realidad, la explicación a esta polémica decisión es mucho más sencilla. Todo parte de los esfuerzos del Ayuntamiento por cumplir una ley estatal que obliga a los cuerpos policiales de California a mantener al día un inventario detallado de sus equipos militares, armamento, su coste y en qué se emplean.

El espíritu de la norma es garantizar la transparencia y la responsabilidad en el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Una cuestión compleja y muy delicada en un país en el que las armas matan a miles de personas al año y la brutalidad policial contra las minorías está siempre en el punto de mira. Una situación que tuvo su máximo exponente con la muerte de George Floyd, que dio alas al movimiento Black Lives Matter.

Volviendo a San Francisco, el cuerpo de Policía (SFPD, por sus siglas en inglés) remitió a la comisión del Consitorio encargada de supervisar el inventario un 'policy proposal', un documento oficial en el que detallaba el armamento disponible. Y, entre otras cosas, incluía los diecisiete robots con los que cuenta, de los cuales solo están disponibles doce. Aparte de desactivar explosivos, este tipo de aparatos se utiliza para prestar apoyo en tierra a los agentes, transmitir información o desempeñar tareas de vigilancia y reconocimiento en áreas que pueden ser de riesgo para los policías.

Ampliar Un robot utilizado por la Policía para desactivar artefactos explosivos. ADOBE STOCK

El borrador inicial no especificaba si los robots podían hacer uso de fuerza letal o no, por lo que el presidente del Comité de Reglas, Aaron Peskin, introdujo en el redactado la frase «los robots no se emplearán como medio de fuerza contra ninguna persona». El SFPD reenvió la propuesta tachando la frase de Peskin y añadiendo que sólo serán usados «como una opción de fuerza letal cuando el riesgo de pérdida de vida para miembros del público u oficiales es inminente y supera cualquier otra opción de fuerza disponible». Este argumento convenció al comité dado que «puede haber escenarios en los que el uso de fuerza letal sea la única opción», explicó Peskin.

El documento se elevó a la Junta, que lo aprobó; como resultado, se ha avalado el uso de la fuerza letal por parte de robots manejados por la Policía en San Francisco. Sin embargo, hay varios matices. Para empezar, los artefactos no estarán equipados con armas de fuego, sino únicamente con explosivos. Además, los oficiales deberán evaluar opciones alternativas o tácticas de desescalada antes de desplegar un robot. La decisión final, en todo caso, está limitada a ciertos oficiales de policía de alto rango.

Antecedentes

La polémica decisión ha desatado un acalorado debate tanto en redes sociales como en los principales medios de comunicación. Asociaciones de libertades civiles y otros grupos de supervisión policial han mostrado su preocupación por la entrada en vigor de la norma, con el argumento de que no hace sino militarizar un cuerpo policial. En la vecina Oakland, por ejemplo, el Ayuntamiento rechazó aprobar una medida similar.

«Vivimos en un futuro distópico en el que debatimos si la Policía puede utilizar robots para ejecutar a los ciudadanos sin un juicio, un jurado o un juez», dijo, en declaraciones recogidas por el periódico 'Local Mission', Tifanei Moyer, abogada principal del Comité de Abogados por los Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco. «Esto no es normal, y ningún profesional del derecho o residente debería actuar como si lo fuera», zanjaba.

La respuesta se la dio Connie Chan, supervisora e integrante del comité que presentó la propuesta al pleno de la junta. Afirmó que comprendía las preocupaciones sociales, pero que, «de acuerdo con la ley estatal, estamos obligados a aprobar el uso de estos equipos. Así que aquí estamos, y definitivamente no es una discusión sencilla».

Hay precedentes de robots policiales que han acabado con la vida de seres humanos. En 2016, las fuerzas de seguridad de Dallas ataron explosivos plásticos a un carro de desactivación y lo dirigieron contra un francotirador que había matado a cinco agentes.